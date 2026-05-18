Cruise ship with hantavirus outbreak docking in Rotterdam, with one woman dead, 25 crew members disembarked

The luxury liner MV Hondius, affected by a hantavirus outbreak, docked at the Dutch port of Rotterdam on Monday, where authorities disembarked the remaining 25 crew members and two medical staff to cremate a German woman who died.
La nave da crociera MV Hondius, colpita da una epidemia di hantavirus, ha lasciato il porto di Granadilla de Abona a Tenerife, Spagna, il 11 maggio 2026.
Successivamente, è ancorata al porto rotteiano olandese di Rotterdam, dove le autorità stanno sbarcando i membri dell'equipaggio rimasti e due membri dello staff medico, e pianificano di cremare una donna tedesca morta, avendo trasportato circa 150 passeggeri e membri dell'equipaggio da 23 paesi. Sono stati registrati tre morti tra i membri dell'equipaggio e due casi probabili durante il viaggio.
Il virus è stato diffuso principalmente dai roditori, ma in casi rari e con un contatto intenso tra persone può essere trasmesso. La durata dell'incubazione può variare da sei a 18 settimane. Nessuno dei membri dell'equipaggio sbarcati mostra i sintomi. La nave è stata bloccata nelle acque off-shore a seguito delle restrizioni imposte alle persone che volevano sbarcare dal porto
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