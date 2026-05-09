Potente azione di lobbying in corso per riscrivere la legge del 2025 che introduce le stablecoin in finanza di alto livello, mentre le banche temono che la volatilità delle criptovalute possa spazzare via il loro business.

Il testo si avvale delle seguenti notizie: le grandi banche statunitensi come JPMorgan hanno dichiarato guerra alle stablecoin, moneta elettronica legata a un'attività finanziaria tradizionale come il dollaro o l'oro, per contrastarne la volatilità.

Questa dichiarazione è avvenuta non a caso, in concomitanza con il Forum economico mondiale di Davos in Svizzera, dove Jamie Dimon, capo di JPMorgan Chase, si è espresso duramente contro Brian Armstrong, amministratore delegato della Coinbase. Le banche temono che le criptovalute cambino radicalmente la finanza e soprattutto spazzino via i suoi protagonisti storici.

Sotto la benedizione di Donald Trump e della sua famiglia, i cui affari con le criptovalute e i loro essere stati sostenitori di leggi in favore del settore, esse continuano a temere nuovi spazi. Il leader incontrastato Tether, un'azienda che si occupa di stablecoin, ha continuato a guadagnare terreno, soprattutto dopo il trasferimento della sua sede a El Salvador.

In particolare, Tether ha comprato titoli di stato americani per quasi ventotto miliardi di dollari, diventando il settimo acquirente estero mondiale, e possiede 24 miliardi di dollari in oro. Nel contesto, sembra che il governo e gli Stati Uniti la considerino un'arma per garantire il dominio dollari e anche per raccogliere i fondi necessari a finanziare il debito pubblico.

Dal canto suo, l'azienda ha investito molto in titoli di stato e in oro, che insieme superano quelli investiti dalla Corea del Sud e dall'Arabia Saudita. Proprio il 2025 ha visto questa situazione esplodere, dopo un periodo intenso di crescita e di nuovi investimenti. La stablecoin non è stata sempre riposta positivamente dal mondo finanziario, che teme di subire un sistema instabile come suggerisce il nome.

Nel 2023, quando fallì la Silicon Valley Bank, il valore della stablecoin USDC perse il suo valore rapportandosi gentleman con il dollaro per via dell'investendo delle riserve rattoppato presso l'istituto in crisi. Alcune banche e organizzazioni poi hanno sollevato preoccupazione sul fatto che quando si investe nelle stablecoin in pratica si riceve dollari a seconda dell'attività di altri emittenti che vengono pagati con interessi, senzadepositi e clienti.

Questa situazione rende preoccupato l'incubo di perdita dei potenziali depositi e clienti che entrano nel settore delle criptovalute. Inoltre, da tempo, l'turn over tra stablecoin è molto elevato, monde güçlend ziek, quindi le banche si annoto in una azione di lobbying che mirava ad apportare modifiche al Genius Act, legge del 2025 che disciplinava questa ingente attività





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