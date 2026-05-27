Crystal Palace: dall'esclusione europea alla conquista della Conference League, l'anno più incredibile della storia del club

Il Crystal Palace completa una stagione leggendaria vincendo la Conference League dopo essere stato escluso dall'Europa League per una questione di multiproprietà con il Lione. Tre trofei in dodici mesi e l'addio di Oliver Glasner come allenatore più vincente della storia del club.

Dall'incubo Europa League -Lione alla rinascita e il trionfo continentale: il club del sud di Londra vive l'anno più incredibile dei suoi 120 anni di storia.

Il Crystal Palace, fondato nel 1905, aveva attraversato il calcio inglese senza riuscire a conquistare un vero trofeo maggiore. Poi, improvvisamente, tutto è cambiato. La stagione dei 'Eagles' è stata memorabile: FA Cup, Community Shield e Conference League, il primo grande trofeo della loro storia, conquistato con una vittoria in finale che ha reso il percorso ancora più leggendario. La squadra aveva inizialmente ottenuto la qualificazione all'Europa League, ma un intricato caso regolamentare ha rischiato di stravolgerne i piani.

Il nodo era rappresentato dalla partecipazione azionaria di John Textor, che possedeva quote rilevanti sia nel Palace sia nel Lione, anch'esso qualificato alla competizione. Questa situazione era ritenuta incompatibile con il regolamento UEFA sulle multiproprietà. L'ente europeo ha deciso quindi di escludere il Palace dall'Europa League, retrocedendolo in Conference League, scelta poi confermata dal Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS). La decisione ha provocato enorme polemica in Inghilterra.

Il Palace ha fatto ricorso al TAS, sostenendo di aver cercato soluzioni per rientrare nei parametri UEFA, ma il ricorso è stato respinto. Il TAS ha confermato la permanenza del Lione in Europa League e il conseguente declassamento del Palace in Conference League. Eppure, proprio quella che sembrava una punizione sportiva si è trasformata nella scintilla della più grande stagione della storia del club.

La Conference League, inizialmente percepita come un premio di consolazione, è diventata il teatro della consacrazione internazionale del Palace. Gli Eagles hanno conquistato il primo trofeo europeo della loro storia, nella prima finale europea per entrambe le squadre. La parabola assume contorni quasi irreali: il club escluso dall'Europa League per motivi regolamentari è riuscito comunque a tornarci vincendo sul campo la Conference League. Se il Crystal Palace ha cambiato dimensione, gran parte del merito appartiene a Oliver Glasner.

L'allenatore austriaco lascia il club dopo avere conquistato tre trofei in poco più di un anno: FA Cup, Community Shield e Conference League. Glasner aveva chiesto ai suoi giocatori di usare la finale europea per 'prendersi il posto in Europa League che spettava loro'. Il Community Shield, conquistato contro il Liverpool ai rigori nell'agosto 2025, aveva già certificato il salto mentale della squadra. Glasner lascia così da allenatore più vincente della storia del club.

E soprattutto lascia un'eredità culturale: il Palace non è più soltanto una provinciale romantica della Premier League, ma una squadra che ha imparato a vincere. La storia del Crystal Palace assume un significato particolare: un club che nel 2010 rischiava il fallimento è riuscito, nel giro di quindici anni, a conquistare tre trofei e un titolo europeo. Il Crystal Palace non aveva praticamente mai vinto nulla in oltre cento anni di storia.

Ora, invece, si ritrova improvvisamente con tre trofei in bacheca in appena dodici mesi. Una rivoluzione che ha cambiato per sempre l'identità del club, trasformandolo da squadra destinata a lottare per la salvezza a una contender per i trofei nazionali e continentali. Il percorso, ricco di ostacoli burocratici e rivincite sportive, rimarrà come uno dei casi più affascinanti ed emblematici del calcio europeo recente





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