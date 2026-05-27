Il Crystal Palace ha vinto la Conference League, un successo che era nelle aspettative già dall'inizio della stagione. La squadra di Londra ha eliminato anche la Fiorentina di Paolo Vanoli, che aveva giocato due finali della competizione negli ultimi anni.

Il Crystal Palace vince la Conference League , un successo che era nelle aspettative già dall'inizio della stagione. La squadra di Londra ha eliminato anche la Fiorentina di Paolo Vanoli, che aveva giocato due finali della competizione negli ultimi anni.

Il club non avrebbe dovuto partecipare alla terza manifestazione europea, ma la proprietà del Palace ha subito una retrocessione a causa della proprietà di John Textor, che era anche proprietario dell'Olympique Lione. La decisione della UEFA e del TAS è stata mai totalmente digerita da ambiente e tifosi del Crystal Palace, ma oggi il successo di Lipsia assume un sapore decisamente più dolce anche per loro





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