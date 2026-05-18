Il governo cubano respinge con forza le accuse statunitensi riguardanti l'impiego di droni militari e l'alleanza con Russia e Iran, denunciando un piano per intensificare l'isolamento dell'isola.

Il clima di tensione diplomatica tra l'Avana e Washington ha raggiunto nuovi e preoccupanti livelli di criticità, culminando in una serie di accuse reciproche che mettono a rischio la già fragile stabilità dei rapporti tra le due nazioni.

Il viceministro degli Esteri cubano, Carlos Fernández de Cossío, ha lanciato un duro attacco verso l'amministrazione degli Stati Uniti, accusando il governo statunitense di aver intensificato in modo deliberato una campagna di pressione e disinformazione contro l'isola caraibica. Tale escalation sarebbe stata innescata dalla diffusione di rapporti giornalistici che ipotizzano l'esistenza di minacce concrete legate all'impiego di droni militari da parte di Cuba.

Secondo Fernández de Cossío, questi scenari non sono che costrutti artificiali volti a creare un pretesto plausibile per giustificare, agli occhi dell'opinione pubblica internazionale e interna, un'eventuale aggressione militare diretta. Il viceministro ha sottolineato come gli sforzi anticubani si stiano intensificando ora dopo ora, basandosi su accuse che egli definisce sempre più inverosimili e prive di qualsiasi fondamento fattuale, suggerendo che l'obiettivo finale sia la destabilizzazione del regime cubano attraverso la paura e la propaganda.

Al centro della controversia vi è la presunta capacità militare cubana in materia di velivoli a pilotaggio remoto. Gli Stati Uniti starebbero valutando con estrema preoccupazione l'eventuale acquisizione o sviluppo di tecnologie avanzate per droni, sospettando che Cuba stia operando in stretta collaborazione con potenze globali come la Federazione Russa e la Repubblica Islamica dell'Iran.

Questo presunto asse strategico, che vedrebbe Cuba come un avamposto per l'influenza di Mosca e Teheran nell'emisfero occidentale, è visto da Washington come una minaccia diretta alla sicurezza nazionale e alla stabilità regionale. Tuttavia, il governo cubano respinge categoricamente queste tesi, sostenendo che le relazioni con Russia e Iran siano basate su principi di cooperazione diplomatica e commerciale e che non vi sia alcuna intenzione di convertire l'isola in una base per operazioni militari ostili verso il Nord America.

L'Avana vede in queste accuse il tentativo di riproporre una logica di Guerra Fredda, in cui Cuba viene utilizzata come capro espiatorio per giustificare l'espansionismo securitario degli Stati Uniti nella regione. Anche il ministro degli Esteri, Bruno Rodríguez, è intervenuto con dichiarazioni estremamente severe, accusando gli Stati Uniti di voler isolare ulteriormente la nazione attraverso la creazione di quello che ha definito un fascicolo fraudolento.

Secondo Rodríguez, l'amministrazione statunitense non possiede scuse legittime per le proprie azioni e sta dunque costruendo giorno dopo giorno una narrazione falsa per dare una veste di legalità a una guerra economica spietata che affligge il popolo cubano da decenni. Il riferimento è chiaramente rivolto all'embargo economico, che l'Avana considera un crimine contro l'umanità e uno strumento di coercizione volto a piegare la volontà sovrana del paese.

La tesi del governo cubano è che le accuse sui droni siano solo l'ultimo capitolo di una strategia più ampia volta a giustificare sanzioni ancora più dure o un intervento militare aperto. Nonostante questo clima di ostilità, le autorità cubane hanno ribadito con forza che l'isola continua a difendere i principi della pace e della convivenza pacifica tra le nazioni, ma hanno allo stesso tempo avvertito che Cuba è pronta e determinata a tutelare ogni centimetro del proprio territorio e la propria sovranità nazionale contro qualsiasi tentativo di aggressione esterna, ribadendo che la difesa della patria è un dovere sacro e non negoziabile.

In conclusione, l'attuale fase di attrito evidenzia l'assenza di canali diplomatici efficaci e la persistenza di una sfiducia reciproca che sembra insuperabile nel breve periodo. Mentre Washington continua a monitorare con sospetto i movimenti militari dell'isola e le sue alleanze internazionali, l'Avana si arrocca in una posizione di resistenza, denunciando l'ipocrisia di una potenza che parla di democrazia e diritti umani mentre persegue una politica di isolamento economico e minacce militari.

La situazione rimane estremamente volatile, con il rischio che un semplice malinteso o una nuova accusa infondata possano innescare una spirale di escalation difficile da controllare, lasciando la popolazione civile di entrambi i paesi in una condizione di incertezza geopolitica





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