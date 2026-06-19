L'Assemblea Nazionale cubana ha approvato all'unanimità un ampio pacchetto di riforme che privatizza settori chiave dell'economia, aprendo a sviluppi immobiliari privati, banche private e vendita di proprietà statali a cubani all'estero, in risposta alla crisi economica aggravata dalle sanzioni americane.

Il presidente cubano Miguel Diaz-Canel ha partecipato a un raduni governativo organizzato dalle autorità cubane per protestare contro le politiche statunitensi nei confronti dell'isola, tra cui l'incriminazione dell'ex presidente, all'Avana, Cuba, il 22 maggio 2026.

L'Assemblea Nazionale del Potere Popolare cubano ha approvato all'unanimità un pacchetto di ampie riforme economiche sostenute dal Partito Comunista e dall'ex leader Raúl Castro, che prevedono la privatizzazione di una vasta parte dell'economia socialista dell'isola. Queste misure, se implementate, rappresenteranno il cambiamento più significativo del modello socialista cubano dalla rivoluzione del 1959 e un importante spostamento verso un'economia di mercato.

Le riforme aprono la strada allo sviluppo immobiliare privato a Cuba, propongono di trasformare le imprese statali in società commerciali private con azioni e quote di partecipazione e consentirebbero a banche private di entrare nel settore finanziario finora dominato dallo stato. Inoltre, autorizzerebbero "la vendita di proprietà statali a entità e persone giuridiche nazionali e straniere, inclusi cubani residenti all'estero", come annunciato in una presentazione televisiva ai parlamentari.

Il presidente cubano Miguel Diaz-Canel, in un discorso prima del voto di giovedì, ha invitato i legislatori a mantenere la fede nel passato socialista dell'isola, affermando: "Ciò di cui si dibatte qui è il dilemma su come continuare il processo di costruzione socialista, che ha subito il blocco più lungo della storia da parte della più grande potenza mondiale". Il primo ministro Manuel Marrero ha dichiarato che le misure riconoscono il mercato come "uno strumento per l'allocazione efficiente delle risorse", una concessione insolita per un funzionario del Partito Comunista cubano, sostenendo che "l'aggiornamento del modello economico e sociale ha lo scopo essenziale di migliorare la qualità della vita dei nostri compatrioti".

L'elenco di oltre 175 misure, presentato in un discorso di quasi due ore, ha ricevuto il voto unanime dell'Assemblea Nazionale nel pomeriggio di giovedì. Non è chiaro con quale rapidità né attraverso quali meccanismi verranno implementate le nuove misure, sollevando numerose domande senza risposta. Molte di queste misure di liberalizzazione economica sono circolate per anni sia all'interno che all'esterno di Cuba, ma la forte pressione degli Stati Uniti le ha riportate in primo piano.

L'economia di stato cubana, burocratica e inefficiente, ha faticato a provvedere al suo popolo dal crollo dell'Unione Sovietica. Tuttavia, le severe sanzioni dell'amministrazione Trump, incluso un blocco petrolifero durato mesi, hanno lasciato a Cuba poco margine di manovra, devastando un'economia già malata, forzando un'esodo di imprese straniere e decimando il cruciale settore turistico. Diaz-Canel ha dichiarato che la decisione di aprire l'economia cubana "non è legata a negoziati" tra i due paesi, iniziati all'inizio di quest'anno ma apparentemente arenatisi.

Il longevo leader del Partito Comunista Raúl Castro, incriminato a maggio negli Stati Uniti con l'accusa di omicidio, ha sostenuto le misure, che farebbero arretrare molte delle riforme socialiste implementate dopo la rivoluzione del 1959. In una lettera presentata prima al politburo e poi ai parlamentari, le ha definite "benefiche" e ne ha sollecitato la rapida attuazione.

Il pacchetto di trasformazione ridurrà drasticamente il ruolo delle imprese statali a Cuba, liberando l'iniziativa privata a lungo limitata da uno stato burocratico diffidente verso il capitale privato. Le imprese a Cuba potranno per la prima volta assumere più di 100 dipendenti. Gli imprenditori potranno inoltre possedere più imprese private.

Marrero ha affermato che i movimenti di capitale privato saranno facilitati da un sistema bancario privato più agile, supervisionato dallo stato, e da un mercato dei cambi digitale in tempo reale con agenti autorizzati. Cuba ha a lungo offerto ai suoi cittadini servizi pubblici fortemente sussidiati, tra cui istruzione, assistenza medica e trasporti gratuiti o a basso costo. Molti di questi servizi sono crollati negli ultimi anni a causa dell'inefficienza del governo e del fallimento dell'economia





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