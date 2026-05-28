Cuba avverte: rischio di aggressione militare USA mentre i negoziati ristagnano

Il vice ministro degli Esteri cubano Josefina Vidal denuncia la creazione di pretesti da parte degli Stati Uniti per giustificare un'aggressione militare, mentre il blocco navale e le sanzioni petrolifere aggravano la crisi a Cuba. Nonostante l'ottimismo del segretario di Stato Rubio sul dialogo, L'Avana critica la mancanza di buona fede e l'accusa a Raúl Castro per l'abbattimento del 1996 viene vista come un'escalation. Il ministro Rodríguez avverte di un possibile bagno di sangue.

Cuba vede un rischio crescente di aggressione militare da parte degli Stati Uniti , mentre i colloqui bilaterali sono in fase di stallo, ha dichiarato il vice ministro degli Esteri Josefina Vidal.

Durante un'audizione legislativa al Campidoglio Nazionale, Vidal ha accusato Washington di fabbricare pretexti per dipingere l'isola come una minaccia alla sicurezza nazionale degli USA, al fine di giustificare un'azione militare. Sotto la presidenza di Donald Trump, gli Stati Uniti hanno di fatto imposto un blocco navale contro Cuba, minacciando sanzioni ai Paesi che forniscono carburante all'isola, provocando blackout elettrici e aggravando la peggiore crisi economica degli ultimi decenni.

Il Segretario di Stato Marco Rubio ha espresso ottimismo sul dialogo iniziato a marzo, prevedendo un buon esito, ma le autorità cubane denunciano la mancanza di buona fede americana e ribadiscono che non permetteranno interferenze negli affari interni. L'ultima escalation della campagna di pressione include l'accusa formale contro l'ex presidente Raúl Castro per l'abbattimento del 1996 di un aereo civile gestito da esiliati cubani a Miami.

Il ministro degli Esteri Bruno Rodríguez ha avvertito che qualsiasi azione militare scatenerebbe un bagno di sangue con migliaia di vittime cubane e americane. La situazione rimane tesa, con entrambe le parti che si accusano a vicenda di ostacolare il dialogo e alimentare le tensioni





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