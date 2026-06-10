Cuba, crisi umanitaria e strategie americane per il dopo-Castro

Cuba affronta una grave crisi economica e umanitaria. Le politiche statunitensi, tra embargo e minacce militari, potrebbero evolvere verso una strategia di apertura commerciale per indurre riforme, come suggerisce l'avvocato Joe Garcia. Il senatore Rubio spinge per un intervento diretto, ma il regime resiste. La popolazione invecchia e diminuisce, mentre la Chiesa cerca di colmare le lacune. La soluzione venezuelana non è accettata dagli esuli. La Corte Suprema conferma la Legge Helms-Burton. La partita si gioca tra l'uso della forza e l'integrazione economica.

La situazione a Cuba è sempre più drammatica. Il paese caraibico sta affrontando una crisi umanitaria senza precedenti, con carenze alimentari, mediche e di energia elettrica.

La popolazione, invecchiata e stremata da decenni di embargo e di inefficienza economica, vede ridursi le rimesse dall'estero e i pochi beni disponibili. Secondo le Nazioni Unite, la popolazione cubana è diminuita del 10% dal 2021, un dato che ricorda quelli di una carestia. La Chiesa cattolica, unica istituzione sociale rimasta relativamente autonoma, cerca di assistere i più poveri, ma le risorse sono limitate.

Negli Stati Uniti, il senatore Marco Rubio, figlio di esuli cubani, sostiene che la colpa sia della corruzione del regime e che un intervento militare, simile a quello avvenuto in Venezuela, potrebbe risolvere la situazione. Tuttavia, l'analista Joe Garcia, con radici anticastriste più profonde, suggerisce una strategia diversa: revocare l'embargo, aprire canali commerciali privilegiati e spingere Cuba verso riforme politiche ed economiche, integrandola nel sistema internazionale.

La Corte Suprema americana ha recentemente ribadito la validità della Legge Helms-Burton, che colpisce gli affari con Cuba riguardanti beni confiscati dopo il 1960. Nonostante la presence della portaerei Nimitz nel Caribe e le pressioni su Raúl Castro, il regime appare granitico. L'esperienza venezuelana, con la sostituzione di Maduro con Delcy Rodríguez senza cambiamenti sostanziali, non è accettata dagli esuli, che chiedono un ritorno allo status quo ante.

Il piano di Garcia prevede quindi l'eliminazione delle restrizioni, l'ingresso dell'Fmi e una transizione controllata che eviti il caos. La domanda cruciale è se Washington sceglierà la via dura o una strategia di penetrazione economica e politica





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