Cuba, il Partito Comunista difende le nuove riforme economiche: 'Nessuna deviazione dal socialismo'

Il Partito comunista di Cuba respinge le critiche al pacchetto di riforme economiche e sociali, definendole coerenti con il progetto socialista e ispirate ai principi di Fidel e Raúl Castro. Il piano, che include maggiore spazio al mercato e al settore privato, sarà presentato all'Assemblea nazionale.

Il Partito comunista di Cuba ha respinto le critiche rivolte al nuovo pacchetto di riforme economiche e sociali durante una sessione straordinaria del Comitato centrale.

In una nota diffusa sui social media, il partito ha affermato che le misure non costituiscono in alcun modo una deviazione dal progetto socialista, ma rappresentano un'espressione della logica di sviluppo di questo periodo storico. Le proposte si ispirano alle idee di Fidel Castro, Raúl Castro e del presidente Miguel Díaz-Canel. Il premier Manuel Marrero Cruz ha sottolineato che le riforme contribuiranno a perfezionare il sistema di gestione economica cubano e dovranno essere accompagnate da efficaci strumenti di protezione sociale.

Il piano prevede un maggiore ricorso ai meccanismi di mercato, l'apertura a nuovi operatori nel settore turistico, incentivi agli investimenti esteri e un ampliamento del ruolo del settore privato, pur senza rinunciare alla responsabilità sociale dello Stato. Le riforme saranno presentate domani all'Assemblea nazionale del potere popolare. L'economia cubana ha registrato una contrazione del 15% tra il 2020 e il 2025, in un contesto segnato dalla pandemia, dalle sanzioni statunitensi e da errori di politica monetaria ed economica interna





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