Il settore turistico di Cuba sta attraversando una grave crisi a causa delle sanzioni statunitensi, che hanno portato a una carenza di energia e carburante. Molte destinazioni turistiche sono chiuse, lasciando le strade deserte. Tuttavia, alcuni turisti coraggiosi stanno ancora visitando l'isola, attratti dalle tariffe basse per le camere degli hotel tutto compreso. Tuttavia, potrebbero essere sorpresi dalle condizioni degli hotel. Il rappresentante di un'agenzia di viaggio ha dichiarato che i turisti hanno paura di visitare Cuba a causa delle sanzioni e della minaccia di aggressione militare. Secondo le statistiche del governo cubano, il numero di visitatori internazionali è diminuito del 50% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Il governo degli Stati Uniti attribuisce la colpa della situazione economica di Cuba al governo dell'isola, definendolo corrotto e incompetente. Tuttavia, un fotografo argentino ha elogiato la solidarietà del popolo cubano nonostante le difficoltà. Tuttavia, molte piccole attività turistiche gestite da privati stanno chiudendo a causa della mancanza di clienti.

Cuba sta attraversando un momento difficile per il suo settore turistico, con un calo del 56% degli arrivi internazionali a febbraio rispetto all'anno precedente. La carenza di energia e carburante, dovuta alle sanzioni statunitensi , ha portato alla chiusura di molte destinazioni turistiche, lasciando le strade deserte.

Tuttavia, alcuni turisti coraggiosi stanno ancora visitando l'isola, attratti dalle tariffe basse per le camere degli hotel tutto compreso. Tuttavia, potrebbero essere sorpresi dalle condizioni degli hotel, con ascensori rotto e stanze in condizioni precarie. Il rappresentante di un'agenzia di viaggio ha dichiarato che i turisti hanno paura di visitare Cuba a causa delle sanzioni e della minaccia di aggressione militare.

Secondo le statistiche del governo cubano, il numero di visitatori internazionali è diminuito del 50% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Il governo degli Stati Uniti attribuisce la colpa della situazione economica di Cuba al governo dell'isola, definendolo corrotto e incompetente.

Tuttavia, un fotografo argentino ha elogiato la solidarietà del popolo cubano nonostante le difficoltà. Tuttavia, molte piccole attività turistiche gestite da privati stanno chiudendo a causa della mancanza di clienti





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