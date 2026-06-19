Cuba presenta piano di riforme economiche ispirato al modello cinese

Il primo ministro Manuel Marrero ha presentato all'Assemblea nazionale cubana un ampio programma di riforme economiche che prevede liberalizzazioni nel turismo, agricoltura, commercio estero e settore immobiliare, con aperture a investitori privati e banche private. Il piano, approvato dal Partito Comunista con il sostegno di Raúl Castro, mira a contrastare una gravissima crisi economica aggravata dal crollo del turismo e dalle sanzioni internazionali, pur mantenendo il quadro politico socialista. Analisti scettici sull'efficacia dato la mancanza di risorse. Il paese possiede però importanti riserve di nickel, cobalto e potenziali risorse energetiche offshore.

Il primo ministro cubano Manuel Marrero ha presentato all'Assemblea nazionale il Programma economico e sociale per il 2026, un ambizioso piano di riforme che introduce cambiamenti strutturali in settori chiave come turismo, agricoltura, commercio estero e immobiliare.

Il documento, la cui versione integrale non è stata ancora resa pubblica, prevede la liberalizzazione dello sviluppo immobiliare privato, la trasformazione delle aziende statali in società commerciali con azioni e partecipazioni, l'ingresso di banche private in un sistema finanziario finora monopolio dello Stato e una drastica riduzione della burocrazia. Tra le misure più significative, il piano consente ai cubani residenti all'estero di investire nel paese, ai comuni di importare ed esportare senza intermediari statali, e alle aziende pubbliche di detenere valuta estera.

Viene inoltre abolita la storica tessera annonaria, in vigore dal 1962, permettendo che molti alimenti e beni di base passino ai prezzi di mercato. Secondo Marrero, questi provvedimenti non smentiscono il progetto socialista, ma sono lo strumento necessario per preservarlo di fronte alla gravissima crisi economica.

Il cambiamento era stato annunciato il 12 giugno dal presidente Miguel Díaz-Canel, mentre il 17 il Comitato Centrale del Partito Comunista lo ha approvato con il sostegno dell'ex presidente Raúl Castro, segnando una svolta decisiva verso un modello economico ispirato alle esperienze cinese e vietnamita. Raúl Castro, in passato già fautore di aperture simili, era stato frenato dal fratello Fidel e dalle titubanze della leadership.

Lo stesso Díaz-Canel ha ricordato che l'ispirazione proviene da quei paesi, dove l'economia di mercato non ha intaccato il potere politico. Cuba non ha bisogno di ulteriori dilazioni, ha bisogno di soluzioni, ha dichiarato il presidente, consapevole che la crisi innescata dalla pandemia ha devastato l'economia dell'isola. Il crollo del turismo è drammatico: nei primi cinque mesi dell'anno sono arrivati solo 359.491 viaggiatori internazionali, con una contrazione annua del 58,4%.

Il settore soffre la crisi energetica, la carenza di carburante, l'inasprimento delle sanzioni internazionali, lo strangolamento energetico imposto da Trump e il ritiro di circa cento catene alberghiere. A questo si aggiunge la crisi verticale della produzione agricola e industriale, con la produzione elettrica al collasso e blackout diffusi, e un'inflazione galoppante che rende impossibile per la maggioranza dei cubani accedere ai beni di prima necessità.

Le previsioni indicano una contrazione del 7,2% entro il 2026, con un calo cumulativo dal 2019 di circa il 23%. Tuttavia, molti analisti esprimono scetticismo sull'efficacia delle riforme, dato che Cuba manca dell'energia, delle tecnologie e della valuta necessarie per implementarle.

Oltre a rispondere alla crescente insofferenza della popolazione, i provvedimenti sono visti come un tentativo di allentare la pressione degli Stati Uniti, che dall'inizio dell'amministrazione Trump considerano Cuba una minaccia straordinaria, minacciando persino un'azione di forza, sebbene il segretario di stato Marco Rubio abbia preferito parlare di via diplomatica, senza escludere altre opzioni, incluso l'intervento militare come ultima risorsa. Per altri osservatori, le riforme sono un messaggio inviato agli americani in vista dei colloqui in corso tra L'Avana e Washington, anche se giudicati parziali e tardivi di fronte a una crisi di sistema così grave.

Dal punto di vista delle risorse naturali, Cuba possone importanti giacimenti minerari, in particolare nickel e cobalto, estratti principalmente nel polo industriale di Moa nella provincia di Holguín, che la collocano tra i primi dieci produttori mondiali. Inoltre, le coste cubane dello stretto della Florida potrebbero ospitare significative riserve di energia: il Servizio geologico degli Stati Uniti stima che il bacino settentrionale di Cuba contenga circa 4,1 miliardi di barili di petrolio e 13,3 miliardi di piedi cubi di gas naturale, per lo più in aree marittime offshore





HuffPostItalia / 🏆 6. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Cuba Riforme Economiche Modello Cinese Turismo Crisi Economica Manuel Marrero Miguel Díaz-Canel Raúl Castro Sanzioni USA Nickel

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Maturità: tra le tracce Brancati, Pavese, Calabresi e l’Assemblea costituenteL’esame di Maturità 2026 è iniziato alle ore 8,30, quando il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha rilasciato agli istituti la chiave digitale per...

Read more »

Traccia B1 della Maturità 2026, testo argomentativo: Assemblea Costituente e SaragatLa traccia b1 di testo argomentativa è sull'Assemblea Costituente, con un brano tratto dal discorso di insediamento del presidente Giuseppe Saragat

Read more »

Giuseppe Saragat: il discorso all'Assemblea Costituente e il suo valore nella Maturità 2026Il discorso di insediamento di Giuseppe Saragat come presidente dell'Assemblea Costituente nel 1946 è scelto come traccia per la prima prova dell'Maturità 2026, nell'anno dell'ottantesimo anniversario della Repubblica. L'analisi del testo storico-politico evidenzia i temi della democrazia, della libertà, della ricostruzione morale e dell'unità nazionale, riflettendo il ruolo centrale di Saragat nella transizione dal fascismo alla repubblica e la sua eredità di socialismo democratico ed europeista.

Read more »

Fiere, in assemblea Asal una riflessione su futuro allestimentiFogarolo: 'Concorrenza leale e sostenibilità'

Read more »