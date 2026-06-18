Il primo ministro cubano ha presentato un pacchetto di misure di riforma economica volto a privatizzare una vasta parte dell'economia socialista, sostenute dal Partito Comunista e da Raúl Castro, in risposta alle sanzioni statunitensi.

Il primo ministro cubano Manuel Marrero Cruz ha incontrato il presidente russo Vladimir Putin al Cremlino a Mosca il 14 giugno 2023. Questo incontro si inserisce in un contesto di crescenti collaborazioni tra Cuba e Russia, especially in risposta alle pressioni internazionali e alle sanzioni statunitensi.

Parallelamente, il 18 giugno, lo stesso primo ministro ha presentato all'Assemblea Nazionale di Cuba un pacchetto di riforme economiche senza precedenti, sostenute dal Partito Comunista e dall'ex leader Raúl Castro. Queste misure mirano a privatizzare una parte significativa dell'economia socialista cubana per affrontare le difficili condizioni economiche aggravate dalle sanzioni statunitensi.

Le proposte includono l'apertura allo sviluppo immobiliare privato, la trasformazione delle imprese statali in società commerciali private con azioni e partecipazioni azionarie, e l'ingresso di banche private nel settore finanziario, storicamente controllato dallo Stato. Se approvate, tali riforme segnerebbero una svolta storica per il modello economico cubano, spostando il controllo dallo Stato al settore privato in settori chiave.

L'incontro con Putin potrebbe anche riflettere un rafforzamento dei legami economici e politici con la Russia, tradizionale alleato di Cuba, mentre L'Avana cerca nuove partnership per mitigare l'impatto delle sanzioni internazionali. Queste riforme sono viste come un tentativo di modernizzare l'economia cubana, attrarre investimenti esteri e aumentare l'efficienza produttiva, ma pongono anche sfide in termini di regolamentazione e impatto sociale. Il processo decisionale richiederà un equilibrio tra le istanze del Partito Comunista, le esigenze della popolazione e le pressioni internazionali.

La comunità internazionale osserva con attenzione questi sviluppi, che potrebbero ridefinire il panorama economico e politico dell'isola caraibica





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