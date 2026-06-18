Cuba presenta un piano di riforme economiche radicali per contrastare le sanzioni USA

Il primo ministro cubano ha illustrato 175 misure economiche sostenute dal Partito Comunista e da Raul Castro per privatizzare parti dell'economia socialista, in risposta alle sanzioni statunitensi. Le riforme includono l'apertura al settore immobiliare privato e la trasformazione delle imprese statali.

Il primo ministro cubano Manuel Marrero ha presentato giovedì ai legislatori un pacchetto di 175 misure economiche di ampia portata, sostenuto dal Partito Comunista e dall'ex leader Raúl Castro, con l'obiettivo di privatizzare una vasta parte dell'economia socialista cubana per far fronte alle pesanti sanzioni statunitensi.

Le riforme, se approvate dall'Assemblea Nazionale, rappresenterebbero il cambiamento più significativo dal 1959, quando Fidel Castro guidò la rivoluzione che instaurò il modello socialista sull'isola. Tra le misure principali figurano l'apertura al settore immobiliare privato, la trasformazione delle imprese statali in società commerciali con azioni e partecipazioni, e la possibilità per banche private di operare nel settore finanziario, storicamente dominato dallo Stato.

Inoltre, verrebbe drasticamente ridotta la burocrazia per le imprese private e gli imprenditori locali. Il presidente Miguel Diaz-Canel ha sottolineato l'urgenza di queste misure durante un discorso al Politburo del Partito Comunista, trasmesso giovedì mattina: Dobbiamo liberare la produzione, aumentare la produzione e ridurre le restrizioni. Le sanzioni imposte dall'amministrazione Trump hanno devastato l'economia cubana, già fragile, impedendo l'arrivo di petrolio, causando la fuga di imprese straniere e distruggendo il turismo, settore vitale.

Blackout di giorni, inflazione alle stelle e carenze di carburante, acqua e medicine hanno provocato sofferenze diffuse nella popolazione. L'incriminazione di Raul Castro negli Stati Uniti a maggio con accuse di omicidio ha ulteriormente aggravato le tensioni, ma l'ex leader ha espresso il suo sostegno alle riforme in una lettera al Politburo, definendole benefiche e sollecitando una rapida attuazione. I funzionari del partito hanno definito le riforme radicali ma fedeli alle radici socialiste del governo.

Molte di queste proposte giacevano da mesi o anni senza essere implementate, ma la pressione statunitense le ha riportate in primo piano. Il pacchetto, presentato in un discorso di quasi due ore, richiede ora il voto dell'Assemblea Nazionale per diventare operativo. Se attuato, segnerebbe una svolta verso un'economia di mercato, pur mantenendo il controllo statale su settori chiave. L'isola caraibica cerca così di sopravvivere alla stretta delle sanzioni, mentre la comunità internazionale osserva con attenzione gli sviluppi.

Le misure includono anche incentivi per gli investimenti esteri e la semplificazione delle procedure per le imprese private, con l'obiettivo di rilanciare la produzione e ridurre la dipendenza dalle importazioni. Resta da vedere se il governo riuscirà a bilanciare le esigenze di riforma con la fedeltà ai principi socialisti, in un contesto di forte pressione esterna e crisi interna





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