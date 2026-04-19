Cucina Italiana Patrimonio Unesco: Torino al Centro della Discussione con Gault&Millau Italia

Torino ospita un evento cruciale che riunisce chef, produttori e critici per discutere il futuro e il valore culturale della cucina italiana dopo il riconoscimento UNESCO e l'arrivo di Gault&Millau Italia. Un'occasione unica per esplorare tradizioni, innovazione e eccellenze locali.

Torino diventa crocevia di sapori e saperi con un evento di risonanza nazionale e internazionale, focalizzato sulla celebrazione e la riflessione attorno alla cucina italiana, fresca del prestigioso riconoscimento UNESCO come Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità. L'appuntamento è fissato per lunedì 20 aprile alle ore 14:30, nei sontuosi spazi di Palazzo Saluzzo Paesana, che ospiterà un nuovo capitolo dei Dialoghi Metropolitani . Il titolo dell'incontro, “ Cucina Italiana patrimonio Unesco – Il Piemonte sede di Gault&Millau Italia . Le ambizioni e il racconto”, anticipa la profondità delle tematiche che verranno esplorate.

L'iniziativa giunge in un momento di cruciale importanza per il settore gastronomico italiano. Oltre al riconoscimento UNESCO, che attesta la cucina italiana come un bene inestimabile per la sua capacità di unire persone, tramandare tradizioni e celebrare la biodiversità, il Piemonte si prepara ad accogliere una sede strategica: quella di Gault&Millau Italia. La scelta di ospitare la prima guida nazionale di questo autorevole brand gastronomico proprio in Piemonte sottolinea ulteriormente il ruolo di primo piano della regione nel panorama culinario del paese e apre scenari inediti per la promozione e la valorizzazione del patrimonio enogastronomico locale e nazionale.

L'obiettivo principale dell'evento non si limita alla mera dimensione produttiva, che pure riveste un'importanza fondamentale, ma mira a narrare la cucina italiana nella sua interezza, considerandola un'autentica espressione culturale. Si esploreranno le ritualità che scandiscono i momenti conviviali, il valore insostituibile della trasmissione del sapere culinario di generazione in generazione, e l'inestimabile importanza della valorizzazione delle materie prime locali, veri e propri tesori del territorio.

La formula adottata per l'incontro è quella innovativa della show conference, un palcoscenico vibrante dove dodici protagonisti del mondo gastronomico si alterneranno in interventi stimolanti e momenti di dialogo costruttivo. Tra i relatori spiccano nomi di grande rilievo: Federica Rosy Boffa Pio, giovane e promettente produttrice di Barolo dall'azienda Pio Cesare, che porta la sua prospettiva sul vino e sul territorio; lo chef Antonio Chiodi Latini, noto per la sua creatività e il suo legame con la tradizione; Eleonora Cozzella, direttrice de Il Gusto, che offrirà uno sguardo critico e informato sulle tendenze attuali; Beppe Gallina, un ristoratore di comprovata esperienza, capace di interpretare le esigenze del pubblico; Beppe Gandolfo, giornalista che da sempre segue e racconta le eccellenze gastronomiche; Michelangelo Mammoliti, chef stellato Michelin, detentore di tre stelle, che presenterà le sue visioni innovative; Gigi Padovani, scrittore affermato nel settore enogastronomico, che porterà la sua sensibilità narrativa; Dalia Rivolta, chef emergente che ha affinato le sue abilità partecipando all'undicesima edizione di MasterChef Italia; Valerio Saffirio, comunicatore e innovation manager, che esplorerà le frontiere digitali e di innovazione applicate al food; Davide Scabin, istrionico chef stellato del ristorante Carignano, capace di stupire con la sua audacia e originalità; Daniele Scaglia, manager vinicolo delle Langhe, che offrirà una prospettiva autorevole sul mondo del vino; e Marco Trabucco, giornalista esperto del settore.

A moderare il dibattito, guidando gli interventi e stimolando la riflessione, sarà Guido Barosio, direttore di Torino Magazine, figura capace di orchestrare un dialogo proficuo. Le letture teatrali, affidate alla talentuosa Manuela Grippi, aggiungeranno un tocco artistico e suggestivo all'evento, rendendo ancora più coinvolgente l'esperienza.

Il programma è stato attentamente strutturato in due momenti di confronto, intervallati da un'interruzione conviviale. Questo break non sarà un semplice intervallo, ma un'occasione preziosa per una degustazione gastronomica curata, pensata per favorire le relazioni e il networking tra il pubblico presente, i relatori e i partner che sostengono l'iniziativa. I Dialoghi Metropolitani si confermano, quindi, uno spazio vitale per il confronto culturale, capace di narrare il territorio piemontese attraverso le sue indiscusse eccellenze e le sue continue trasformazioni.

L'evento si pone come un ponte, creando connessioni significative tra mondi diversi ma intrinsecamente complementari, quali l'alta cucina, la produzione agricola, il giornalismo di settore e il mondo dell'innovazione. Per coloro che desiderano partecipare a questo imperdibile appuntamento, è necessaria la preventiva accreditamento scrivendo all'indirizzo email info@dialoghimetropolitani.it. L'opportunità di confrontarsi con alcuni dei massimi esperti del settore e di celebrare un patrimonio culturale così prezioso rende questo evento un punto di riferimento imperdibile per appassionati, professionisti e curiosi del mondo gastronomico italiano.





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