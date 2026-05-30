Cuesta confermato alla guida del club, summit con la proprietà in arrivo. Le altre notizie di calcio: mercato Inter, Bologna, Como e le dichiarazioni di Suwarso

Il tecnico Cuesta ha rinnovato l'impegno con la sua squadra dopo un confronto positivo con il club. Definite le priorità per la prossima stagione. Nel frattempo, il calciomercato italiano si muove: l'Inter cerca Curtis Jones, il Bologna punta su Tedesco, e il Como sogna con Nico Paz. Le dichiarazioni di Suwarso, le mosse della Roma e del Monza, e le date della Serie A Women completano il quadro.

Le trattative tra il club e l'allenatore hanno avuto un esito positivo, confermando la volontà comune di proseguire la collaborazione per le stagioni 2026-2027. Sono stati definiti anche diversi punti chiave di carattere sportivo, logistico e organizzativo, ritenuti fondamentali per preparare al meglio il prossimo campionato.

Nei prossimi giorni è previsto un incontro con la proprietà e, entro la metà della settimana successiva, l'accordo sarà formalizzato. Si chiude così ogni speculation su un possibile addio di Cuesta, che quindi continuerà la sua esperienza alla guida della squadra. Il tecnico ha recentemente rievocato la sua carriera, citando la Juventus come un vero e proprio "master" formativo e l'Arsenal come un "dottorato" calcistico. Intanto, nel panorama calcistico italiano ed europeo, si delineano le prime mosse di mercato.

L'Inter insiste per Curtis Jones del Liverpool, sebbene la distanza economica tra i club rimanga ampia. De Vrij potrebbe rinnovare con i nerazzurri e si valuta anche l'opzione Provedel. Il Bologna ha individuato in Tedesco il nuovo allenatore, mentre resta incerto il futuro di Italiano. A Como, il nuovo ds Suwarso ha espresso ammirazione per Nico Paz, sottolineando che se fosse al Real Madrid lo riprenderebbe immediatamente.

Nel frattempo, Massara ha concluso la sua seconda esperienza come direttore sportivo della Roma, lasciando il club dopo un rapporto conclusosi per decisioni reciprocamente concordate. Il Monza ha conquistato la permanenza in Serie A con un brivido: nonostante la sconfitta per 2-0 contro il Catanzaro, la squadra biancorossa ha mantenuto la categoria grazie ai risultati contemporanei. L'Inter ha chiarito che non è prevista una rivoluzione nella rosa, ma solo ritocchi mirati.

Il Milan, attraverso l'opinionista Massimo Orlando, ha espresso fiducia nella capacità di Italiano di affrontare una nuova sfida. Giuntoli è tornato ufficialmente nel giro delle operazioni di mercato. Le top news della giornata hanno incluso anche i consigli di Suwarso al Real Madrid su Nico Paz e le dichiarazioni di Polito, allenatore del Catanzaro, che ha definito "straordinaria" la prestazione della sua squadra, pur lasciando aperta la questione del suo futuro.

La Sampdoria ha registrato cambi nella dirigenza, con gli ultras che hanno contestato Fredberg e Walker a Bogliasco. Il presidente del Campobasso, in merito a possibili acquisizioni, ha invitato alla prudenza, ricordando che restano dettagli da definire. Parravicini ha sottolineato l'importanza di Ascoli e Brescia per la Serie C. Infine, la Serie A Women ha ufficializzato le date per la stagione 2026-2027, con inizio previsto a fine settembre e conferma della Women's Cup.

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