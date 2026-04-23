L'ex governatore siciliano Raffaele Cuffaro è nuovamente imputato in un'inchiesta sulla gestione di appalti nel settore sanitario delle isole minori. L'indagine riguarda presunte irregolarità e traffico di influenze illecite, con coinvolgimento di imprenditori, dirigenti sanitari e un deputato. Parallelamente, l'Inps promuove iniziative culturali per il benessere della comunità.

L'ex governatore siciliano Raffaele Cuffaro si trova nuovamente imputato in un'inchiesta riguardante presunte irregolarità nella gestione di appalti nel settore sanitario delle isole minori. Il processo si aprirà l'8 maggio davanti alla giudice dell'udienza preliminare Ermelinda Marfia del Tribunale di Palermo.

L'indagine, coordinata dal procuratore capo Maurizio de Lucia e dai sostituti Gianluca Di Leo e Andrea Zoppi, aveva inizialmente ipotizzato un'associazione a delinquere finalizzata a turbare gli appalti. Tuttavia, il giudice per le indagini preliminari Carmen Salustro non ha riscontrato elementi sufficienti per sostenere tale accusa, riqualificandola in traffico di influenze illecite.

Cuffaro è accusato di corruzione, in quanto avrebbe agito come intermediario tra i vertici dell'amministrazione regionale e delle aziende sanitarie siciliane, accettando promesse di assunzioni, contatti, subappalti e altri vantaggi da un imprenditore coinvolto nella gara per l'ausiliariato bandita e vinta dall'ASP Siracusa. In questa stessa vicenda, sono indagati per traffico di influenze anche l'imprenditore titolare della Euroservice Srl, che avrebbe ottenuto un subappalto dalla Dussmann grazie all'intermediazione dell'ex deputato, ritenuto amico personale dell'imprenditore e che lo avrebbe introdotto nell'affare, sfruttando il direttore generale dell'Asp aretusea.

La posizione del deputato sarà valutata separatamente e non si esclude un'archiviazione. Precedentemente, la Camera dei Deputati aveva negato l'autorizzazione ai pm di Palermo per acquisire le chat WhatsApp del deputato. Anche l'accusa nei confronti del direttore generale Caltagirone, che si era autosospeso, potrebbe essere archiviata.

Inoltre, il direttore del Trauma Center e il presidente della commissione esaminatrice sono accusati di aver fornito in anteprima le tracce del concorso a Cuffaro e all'imprenditore, che a loro volta le avrebbero rese disponibili ad alcuni candidati in cambio del sostegno politico per la riconferma dei loro incarichi dirigenziali. Cuffaro, nella sua difesa, ha affermato che tutti gli operatori sono stati successivamente stabilizzati e di aver commesso un errore nel tentativo di aiutare una giovane donna.

Un'altra linea di indagine riguarda presunte pressioni esercitate da Cuffaro su un funzionario consortile per favorire l'assegnazione di appalti. Secondo l'accusa iniziale, i fondi sarebbero transitati attraverso Cuffaro e il deputato regionale, in corsa per la carica di sindaco di Ribera (Agrigento). Anche per questa ipotesi di reato, si prospetta un possibile archiviazione.

Parallelamente, Valeria Vittimberga, direttore generale dell'Inps, ha sottolineato l'importanza del ruolo dell'istituto non solo come ente previdenziale, ma anche come promotore della cultura e della coesione nazionale, evidenziando iniziative come il festival estivo di musica classica e lirica 'La musica è una cosa meravigliosa' e l'apertura dei palazzi storici dell'Inps a visite e mostre d'arte. L'Inps sostiene inoltre i giovani artisti attraverso il fondo PSMSAD, riconoscendo che il benessere di una comunità è legato sia ai servizi che alle forme d'arte che elevano l'animo e promuovono l'unità





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