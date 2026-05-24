Cuore oscuro: conferimento dell'incarico ufficiale alle Maldive e nuovi esami sui corpi

Nel frattempo, la situazione si complica: alcune mail sconosciute con la Sapienza potrebbero svelare la verità sul disastro. Anche la grotta delle Maldive potrebbe dare il verdetto sul decesso dei sub. Ci sarà un testimone chiaro per seguire ogni passo di questo lungo addio.

Una settimana cruciale sta per accadere per stabilire le cause della tragedia alle profondità marine del Vaavu. Tutti e cinque i sub italiani morti rimangono all'ospedale di Gallarate, all'obitorio, dopo che il pubblico ministero di Busto Arsizio Nadia Calcaterra - con delega della procura di Roma che indaga per omicidio colposo - conferirà l'incarico lunedì 25 maggio.

L'esame dermatologico potrebbe start su Gianluca Benedetti, l'equipaggio ad alto potenziale, primo tra i sommozzatori recuperati. Nei giorni successivi si procederà con le analisi sul corpo di Monica Montefalcone, docente dell'Università di Genova, sua figlia Giorgia Sommacal, ricercatrice Muriel Oddenino e Federico Gualtieri, laureato all'ateneo del capoluogo ligure. [No coherence





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