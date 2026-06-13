Curaçao al Mondiale: arriva con uno scuolabus senza finestrini e musica a tutto volume

La nazionale di Curaçao, al primo storico Mondiale, si presenta con un vecchio scuolabus senza finestrini, a simboleggiare la festa e la semplicità. Il ct Dick Advocaat guida una squadra che ha già conquistato la simpatia globale.

La nazionale di Curaçao si sta preparando per il suo primo Mondiale di calcio, e lo sta facendo con uno spirito unico. La squadra, guidata dall'esperto ct olandese Dick Advocaat , ha già catturato l'attenzione dei media internazionali non per le prestazioni in campo, ma per il modo in cui si sta muovendo verso il torneo.

I giocatori sono stati visti arrivare all'aeroporto a bordo di un vecchio scuolabus giallo, privo di finestrini laterali, con la musica a tutto volume che usciva dalle casse improvvisate. Un'immagine che ha fatto il giro del web, simbolo della gioia e dell'entusiasmo di una nazione che partecipa per la prima volta alla competizione iridata.

Il ct Advocaat ha commentato con un sorriso: Questa è la nostra gita scolastica, solo che invece di finire in un museo finiremo in campo contro i migliori del mondo. Il bus, recuperato da un deposito dirottato, è stato decorato con bandiere nazionali e striscioni fatti a mano dai tifosi. Non ci sono vetri, ma l'aria fresca dell'oceano entra direttamente, ha spiegato il capitano, mentre i giocatori cantavano canzoni locali a squarciagola.

L'entusiasmo è contagioso: i social sono pieni di video che mostrano la squadra ballare sulle note di ritmi caraibici, con i passanti che si fermano a filmare e applaudire. Il Mondiale deve ancora cominciare, ma per molti Curaçao ha già vinto il premio simpatia.

La federazione calcistica dell'isola ha spiegato che il budget ridotto ha portato a scelte creative: invece di pullman di lusso, abbiamo preferito investire in ciò che conta: lo spirito di squadra e il legame con la gente. Dick Advocaat, veterano del calcio olandese, ha portato la sua esperienza per forgiare un gruppo unito e spensierato. Convocazioni sorprendenti e una tattica offensiva hanno caratterizzato le qualificazioni, culminate in una vittoria storica contro il Messico. Ora, l'obiettivo è godersi ogni momento.

Abbiamo poco da perdere e tutto da guadagnare, ha detto Advocaat in conferenza stampa. I giocatori, molti dei quali militano in campionati minori, vedono il Mondiale come un sogno che si avvera. Il viaggio in scuolabus è solo l'inizio: durante il torneo, la squadra alloggerà in un albergo modesto ma con vista mare, e per gli spostamenti utilizzeranno lo stesso bus, diventato ormai un simbolo.

I tifosi locali hanno organizzato una raccolta fondi per aiutare con le spese, e molti hanno promesso di seguire la squadra indossando magliette personalizzate. La nazionale di Curaçao, con la sua allegria contagiosa, sta dimostrando che il calcio non è solo soldi e potere, ma passione e divertimento. Il sipario sul Mondiale si alzerà tra pochi giorni, e tutti aspettano di vedere se questa favola moderna riuscirà a stupire anche in campo.

Intanto, il vecchio scuolabus continua a sfrecciare per le strade, carico di risate e musica, portando con sé la speranza di una piccola isola caraibica





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