Cyberattacchi e strategia filorussa: Tajani e Piantedosi sul fronte della sicurezza digitale

Ministro degli Esteri Tajani chiarisce le accuse alla Russia sui cyberattacchi. Viminale convoca riunione sicurezza per il 10 novembre. Analisi dettagliata delle minacce e nuove misure difensive.

Il Ministro degli Esteri Antonio Tajani ha chiarito le recenti dichiarazioni riguardanti la matrice dei cyberattacchi, affermando esplicitamente di parlare di hacker filorussi e non del governo di Mosca. La distinzione è fondamentale per delineare la responsabilità politica delle violazioni informatiche che hanno colpito l'Europa.

Nel dettaglio, il titolare della Farnesina ha sottolineato l'esistenza di una strategia precisa dietro la serie di violazioni, invitando a valutare attentamente le specifiche responsabilità prima di reagire. La posizione del governo italiano è ferma: non ci si farà intimidire e si difenderanno gli interessi nazionali, la democrazia e la libertà attraverso risposte diplomatiche e politiche adeguate.

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Riunione al Viminale per la sicurezza

Il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha convocato per martedì 10 novembre una riunione al Viminale del Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica. L'incontro ha come obiettivo principale l'esame dei rischi per la sicurezza pubblica connessi agli attacchi informatici e alla crescente minaccia cyber che si abbassa sul territorio nazionale.

Questa convocazione ufficiale arriva in risposta a una serie di episodi registrati nelle ultime settimane sia in Italia che in diversi Paesi europei. Gli hacker hanno dimostrato capacità operative rilevanti, intervenendo da remoto sulle centraline di frigoriferi e congelatori, modificando le temperature e provocando danni economici significativi alle merci conservate.

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Strategia filorussa e reazioni diplomatiche

Antonio Tajani ha voluto precisare pubblicamente che non ha mai attribuito gli attacchi al governo di Mosca, definendosi sempre corretto nelle sue dichiarazioni. L'analisi punta a una strategia coordinata che porta a guardare verso est, ma richiede un'individuazione precisa delle responsabilità specifiche per ogni evento verificatosi.

Riguardo alle possibili risposte, il ministro ha confermato la piena sintonia con le indicazioni del collega della Difesa Guido Crosetto. Nel caso in cui venissero accertate responsabilità ben precise, l'Italia reagirebbe per via diplomatica e politica, come si conviene in queste occasioni delicate, senza mai farsi intimorire dalle minacce esterne.

Investimenti nella difesa e guerra ibrida

Il sottosegretario di Stato alla Difesa Matteo Perego ha spiegato che gli episodi di guerra ibrida degli ultimi giorni dimostrano la necessità di rafforzare le capacità di difesa della Nazione. Le minacce oggi si presentano in scenari di sicurezza profondamente diversi rispetto al passato, richiedendo approcci non più limitati alla sola lente delle armi e del munizionamento.

Investire nella Difesa significa contrastare la disinformazione, proteggere le infrastrutture strategiche per il trasporto dell'energia, il sistema produttivo, le reti di comunicazione, i trasporti e gli ospedali. Un attacco cyber a un ospedale o a un'infrastruttura energetica può produrre conseguenze gravissime, incidendo direttamente sulla sicurezza e sulla vita delle persone.

Misure legislative e nuove tecnologie

Il disegno di legge sul rafforzamento e l'adeguamento della capacità di difesa nazionale, presentato lo scorso mese in Commissione Esteri e Difesa del Senato, punta a rendere lo strumento militare più moderno, integrato e tecnologicamente avanzato. Questo approccio mira a rispondere con rapidità all'evoluzione delle minacce ibride e cyber.

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Tra gli interventi previsti figurano il rafforzamento del contrasto alla minaccia ibrida con l'istituzione del Centro interforze di addestramento per il combattimento e per il contrasto alla minaccia ibrida. Inoltre, si prevede il potenziamento del dominio cyber attraverso la definizione dello spazio cibernetico di interesse nazionale per la difesa e la sicurezza militare dello Stato.

Impatto territoriale e cooperazione G7

La situazione ha registrato episodi concreti in diverse regioni italiane, inclusi Sicilia, Toscana, Emilia Romagna, Molise e Veneto. La diffusione geografica dei problemi evidenzia la natura trasversale delle minacce, che colpiscono sia attività commerciali che aziende e personalità istituzionali in aree diverse del Paese.

Antonio Tajani ha espresso l'auspicio che durante i prossimi giorni, a Parigi, il G7 possa dare un segnale forte sulla collaborazione internazionale. La questione della guerra ibrida è stata già discussa più volte, ma di fronte agli ultimi attacchi non si possono considerare eventi isolati, ma parte di un fenomeno strategico che richiede risposte coordinate a livello globale.

Matteo Perego ha aggiunto che l'introduzione della figura dello Specialista Cyber Militare è un passo cruciale in questa direzione. Difesa e sicurezza restano condizioni essenziali per la libertà dei cittadini, la stabilità delle istituzioni e la crescita economica della Nazione, senza le quali non può esistere altro progresso sociale o economico.