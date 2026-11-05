Cyberattacchi filorussi alla catena del freddo: danno a Isernia, Treviso e Gorizia

Analisi dei cyberattacchi filorussi ai supermercati in Italia. Danni termici a Isernia, Treviso e Gorizia. Indagini della Polizia Postale e statement di Lorenzo Guerini sul Copasir.

Una coordinata ondata di cyberattacchi ha colpito i sistemi di refrigerazione della grande distribuzione alimentare in Italia, con impatti specifici segnalati nelle città di Isernia, Treviso e Gorizia. Gli hacker hanno manipolato le centraline di controllo termico, causando perdite significative di merci e destabilizzando la catena del freddo locale e nazionale. Questa serie di eventi ha innescato un'indagine immediata delle autorità competenti per determinare la natura precisa delle vulnerabilità sfruttate.

Dettagli tecnici degli attacchi termici

A Treviso, il supermercato Spazio Conad di Ponzano Veneto ha subito un grave incidente durante la notte tra domenica e lunedì. I dipendenti hanno trovato lunedì mattina il frigorifero principale con la temperatura salita a 80 gradi centigradi, un valore che rende impossibile la conservazione di qualsiasi alimento deperibile. Immediatamente l'energia è stata staccata per limitare i danni ambientali.

Also read Mattarella: 'Serve rinnovamento contro i conflitti, la disinformazione e i cyberattacchi'

Nella provincia di Gorizia, presso il punto vendita di Ronchi dei Legionari, la situazione è stata gestita in modo diverso grazie a sistemi di allarme più reattivi. L'impianto di sicurezza ha segnalato in tempo reale l'anomalia operativa, permettendo agli operatori di intervenire prima che le temperature raggiungessero livelli critici per lo stoccaggio. Questa differenza operativa evidenzia la variabilità nella maturità tecnologica dei singoli punti vendita.

Anche il Molise non è rimasto immune, con un segnale di allarme proveniente da Isernia. Al supermercato Dok situato in viale dei Pentri, il responsabile ha rilevato che il freezer aveva registrato un aumento di temperatura di decine di gradi. La stima iniziale dei danni economici per questo singolo caso si attesta intorno ai seimila euro. I responsabili informatici della catena stanno attualmente azzerando gli errori della centralina di controllo per ripristinare la normalità operativa.

Advertisement

Posizioni istituzionali e indagini in corso

Il presidente del Copasir, Lorenzo Guerini, ha commentato la vicenda a margine di un evento organizzato da Urania news. Guerini ha sottolineato la complessità tecnica nell'attribuzione precisa degli attacchi in ambito cibernetico, definendo doveroso effettuare approfondimenti dettagliati prima di formulare accuse definitive. La sua dichiarazione riflette la cautela necessaria in scenari di guerra ibrida digitale.

Le indagini operative sono in capo alla Polizia Postale e ai Carabinieri, che stanno analizzando le tracce digitali lasciate dagli aggressori. Guerini ha ricordato come negli anni si sia registrata una crescita costante degli attacchi informatici nel Paese, passando dalle semplici minacce Ddos a operazioni molto più sofisticate e complesse. L'esito di queste indagini potrebbe fornire risposte significative sulla strategia degli avversari.

L'attribuzione degli attacchi viene fatta risalire a gruppi hacker filorussi, che hanno rivendicato la responsabilità della campagna su Telegram. Queste organizzazioni hanno esteso le loro minacce a infrastrutture critiche nazionali, incluindo sistemi idrici, centrali elettriche e settori industriali strategici. Questa rivendicazione collega gli incidenti locali a un contesto geopolitico più ampio di destabilizzazione economica.

Impatto internazionale e prossime fasi

Il fenomeno non è limitato ai confini italiani, ma fa parte di una vasta offensiva europea contro la logistica alimentare e sanitaria. In Francia, le celle frigorifere dell'Istituto del sangue sono state colpite, con i pirati informatici che hanno portato le temperature da -30 gradi a 110 gradi, mettendo a rischio le sacche di sangue dei donatori. Questo dato evidenzia come l'obiettivo non sia solo economico, ma possa avere implicazioni sanitarie dirette.

Advertisement

L'Italia sta procedendo ad alzare le difese informatiche nazionali in risposta a questa nuova ondata di aggressioni alla catena di approvvigionamento. Le tempistiche future vedranno un aumento della vigilanza sui sistemi di gestione della temperatura e una revisione delle protocolli di sicurezza per le reti di distribuzione. La collaborazione tra enti di polizia e aziende private sarà cruciale per prevenire futuri incidenti di questa portata.

La ricostruzione dei dati e la verifica della sicurezza dei sistemi restano le priorità immediate per tutte le realtà colpite. Si prevede che nei prossimi giorni verranno pubblicati i report ufficiali sulle cause tecniche del malfunzionamento. La situazione rimane sotto stretta osservazione da parte degli organismi di intelligence per prevenire eventuali ripetizioni degli attacchi nelle stesse o altre località.