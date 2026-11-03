Cyberattacchi supermercati: vulnerabilità smart home e rischi refrigerazione

Analisi dei rischi legati ai cyberattacchi ai supermercati italiani e alle vulnerabilità dei dispositivi IoT domestici. Scopri come proteggere router e telecamere dagli intrusi.

Gli esperti di sicurezza informatica pongono l'attenzione sui rischi connessi ai dispositivi IoT domestici dopo i recenti attacchi hacker ai supermercati italiani. Incidenti simili a Catania e Palermo hanno alterato i sistemi di refrigerazione, provocando il deterioramento degli alimenti e richiamando l'intervento delle istituzioni nazionali.

La Polizia Postale sta indagando sulle origini di queste intrusioni, verificando possibili collegamenti con episodi internazionali, mentre il Governo ha convocato un vertice a Palazzo Chigi sotto la coordinazione del sottosegretario Alfredo Mantovano per valutare le misure di tutela della cybersicurezza nazionale.

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Meccanismo attacco sistemi refrigerazione

Le centraline che gestiscono i banchi alimentari nei punti vendita Coop Radenza, colpiti in Sicilia e in fase di verifica in Toscana ed Emilia-Romagna, risultavano vulnerabili per la mancata protezione delle reti. Il direttore generale Giuseppe Spadaro ha confermato che la modifica non autorizzata dei parametri di temperatura ha causato il surriscaldamento degli impianti e la conseguente perdita di merce deperibile.

Kévin Tellier, esperto di sicurezza presso Synacktiv, ha spiegato ad AFP che le interfacce di controllo erano accessibili direttamente da Internet anziché essere isolate in reti private. Rafe Pilling di Sophos ha aggiunto agli esperti de La Stampa che gli aggressori potrebbero aver sfruttato funzioni legittime degli impianti, come i comandi per lo sbrinamento, senza necessità di installare nuovi virus o malware complessi.

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Vulnerabilità dispositivi domestici connessi

Ogni apparecchio collegato alla rete Wi-Fi presenta potenziali punti di accesso non sicuri se non adeguatamente protetto. Telecamere di sorveglianza e baby monitor comprometessi potrebbero esporre a estranei le immagini e i suoni captati dagli ambienti interni delle abitazioni, rivelando informazioni sensibili.

Anche serrature elettroniche, sistemi di allarme e termostati intelligenti controllabili tramite smartphone presentano le stesse criticità di sicurezza. La Federal Trade Commission americana raccomanda di aggiornare costantemente il firmware del router e di proteggere l'accesso alle impostazioni amministrative per impedire interferenze esterne nella gestione della connettività.

Segnali anomali e risposte istituzionali

Un comportamento insolito dei dispositivi, come il movimento spontaneo di una telecamera o variazioni improvvise della temperatura, può indicare un tentativo di intrusione informatica. Sebbene tali sintomi possano derivare anche da semplici malfunzionamenti tecnici, la minaccia reale risiede spesso nella possibilità di accedere a reti domestiche per danneggiare servizi essenziali o rubare dati personali.

Le autorità e gli specialisti del settore invitano i cittadini a mantenere alta la vigilanza sui propri dispositivi connessi. La riunione governativa coordinata da Alfredo Mantovano rappresenta un primo passo fondamentale per armonizzare le difese digitali e prevenire che la crisi dei supermercati si estenda alle infrastrutture critiche domestiche e commerciali del Paese.