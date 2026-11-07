Cyberattacco a Bbt Se: violati i sistemi della Galleria di Base del Brennero

Il cyberattacco alla Bbt Se, che realizza la Galleria di Base del Brennero, ha violato dati non pubblici. Secondo l'azienda, nessun impatto sui cantieri.

Il cyberattacco che ha colpito Bbt Se, la società responsabile della progettazione e della costruzione della Galleria di Base del Brennero, è avvenuto il 17 ottobre, ma la notizia è emersa soltanto in un secondo momento. Gli hacker hanno violato i sistemi informatici della società, che sta realizzando una delle infrastrutture ferroviarie più importanti d'Europa, ottenendo accessi non autorizzati a dati non pubblici.

A dare per primo la notizia è stato il quotidiano austriaco Tiroler Tageszeitung. L'episodio ha fatto scattare le procedure di sicurezza e un'indagine affidata alla Polizia Postale di Bolzano, che dovrà chiarire la natura dell'attacco, l'identità dei responsabili e l'effettiva portata della violazione.

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Come è avvenuta l'intrusione e cosa è stato violato

Bbt Se ha confermato di essere stata colpita da un attacco informatico mirato, con gli hacker che sarebbero riusciti ad accedere, attraverso sistemi collegati a Internet, a informazioni non destinate al pubblico. La società non ha reso noto quali documenti siano stati sottratti.

Non è ancora chiaro quanto siano sensibili i dati coinvolti. Sono proprio questi i punti sui quali si stanno concentrando gli accertamenti delle autorità competenti, che sono state informate fin dalle prime fasi.

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Secondo quanto comunicato dalla stessa Bbt Se, la società ha attivato i protocolli di sicurezza informatica non appena rilevato l'incidente, isolando immediatamente i sistemi interessati. L'azienda si è inoltre affidata a specialisti esterni di cybersecurity per le analisi forensi, che sono ancora in corso.

Le posizioni dell'azienda e del mondo politico

Bbt Se sostiene che, sulla base delle verifiche effettuate finora, l'attacco non abbia avuto conseguenze sulle attività operative né rischi per i lavori in corso. La società considera quindi l'episodio circoscritto ai sistemi informatici coinvolti.

Il caso è arrivato anche al centro del dibattito politico sulla sicurezza informatica. Intervenendo a Sky Tg24, Federico Mollicone, deputato di Fratelli d'Italia e presidente della commissione Cultura e Scienza della Camera, ha collegato l'episodio alle minacce informatiche rivolte ai Paesi occidentali, definendo tali azioni veri e propri atti ostili.

Mollicone ha sostenuto la necessità di rafforzare gli investimenti nella sicurezza informatica, ricordando gli stanziamenti del governo per la difesa cyber e la strategia nazionale di cybersicurezza. Nel suo intervento ha citato oltre un miliardo di euro tra diverse fonti di finanziamento.

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Impatto sui cantieri e prossimi passi dell'indagine

Al momento non ci sono elementi che indichino un'interruzione dei cantieri della Galleria di Base del Brennero, né una compromissione della sicurezza fisica dell'infrastruttura. I sistemi colpiti sono stati isolati proprio per contenere eventuali ripercussioni.

Per i cittadini e per i collegamenti ferroviari tra Italia e Austria, il quadro resta quindi quello di una violazione informatica che non risulta, per ora, aver inciso sulla realizzazione dell'opera. Restano però aperte le domande sulla natura dell'attacco, sull'identità dei responsabili e sull'entità delle informazioni eventualmente sottratte.

Gli approfondimenti proseguono per ricostruire le modalità dell'accesso abusivo e per stabilire la reale portata dell'eventuale sottrazione di dati. Le fonti disponibili non indicano una data prevista per la conclusione delle indagini, condotte dalla Polizia Postale di Bolzano con il supporto degli specialisti esterni ingaggiati da Bbt Se.