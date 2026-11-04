Cyberattacco Europa: Danfoss e sanzioni per la sicurezza informatica

Gli hacker hanno colpito sistemi di refrigerazione Danfoss in Europa. L'ACN propone sanzioni per aziende con sicurezza informatica inadeguata dopo l'attacco ai supermercati.

L'uso di software non aggiornato su sistemi di refrigerazione industriale ha provocato un'ondata di attacchi hacker in Europa, mettendo a rischio enormi quantità di alimenti e sollevando questioni di sicurezza nazionale. Questo evento critico ha dimostrato che la protezione aziendale da sola non è più sufficiente e che è necessario introdurre sanzioni per le organizzazioni che non mantengono adeguati standard di difesa informatica.

Vulnerabilità software Danfoss e impatti

La ricostruzione tecnica degli eventi indica che la falla iniziale risiede nei sistemi riconducibili alla multinazionale Danfoss, fornitore di tecnologie di refrigerazione diffuse in tutto il continente europeo. Gli aggressori hanno sfruttato la mancata installazione di aggiornamenti di sicurezza sul software per accedere e controllare gli impianti in modo remoto, causando disservizi significativi senza richiedere alcun riscatto economico.

Also read Elezioni di midterm negli Usa, seggi aperti in tutti gli Stati: tutti gli aggiornamenti

In Italia, l'attacco ha interessato specifiche realtà commerciali, tra cui la società di ristorazione toscana Siaf, l'azienda emiliana Valpizza e diverse punti vendita della catena Coop in Sicilia. Secondo le fonti governative, sono complessivamente otto i negozi colpiti, tutti caratterizzati da sistemi di protezione obsoleti rispetto agli standard di sicurezza europei vigenti.

Posizioni istituzioni e sanzioni future

Al Palazzo Chigi e presso l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Acn) si sono svolti vertici per analizzare la situazione e definire nuove strategie di risposta. La linea ufficiale del governo mantiene che la situazione è sotto controllo e che non vi è allarme per i consumatori finali, sebbene il livello di allerta sia considerato massimo a causa della fragilità informatica percepita nel settore privato.

Advertisement

Il punto di svolta riguarda l'introduzione di sanzioni concrete da parte dell'Acn verso le aziende soggette a obblighi di protezione che continuano a non adeguarsi. L'obiettivo è cambiare approccio, passando dalla semplice sensibilizzazione e assistenza tecnica alla punizione di chi lascia aperti gli accessi digitali, riconoscendo che non è compito dello Stato intervenire ogni volta che un'azienda trascura la propria sicurezza digitale.

Ricerca origini attacchi e piste investigative

Le agenzie di intelligence europee stanno conducendo indagini per identificare i responsabili dell'operazione cyber. L'unico elemento tecnico emerso finora indica un'utenza con origine in India, ma questa scoperta non costituisce una prova definitiva della matrice degli attaccanti e può essere solo un punto di partenza per le indagini in corso.

La pista russa rimane un'ipotesi possibile, sebbene non sia attualmente considerata la più probabile a causa delle differenze operative rispetto ad attacchi attribuiti in precedenza a gruppi hacker legati a Mosca. In particolare, l'assenza di richieste di riscatto distingue questa operazione da altre campagne cybernote, dove tale pratica era utilizzata anche per confondere le tracce sulle reali finalità dell'azione.

Scambio informazioni e prossimi passi

Un aspetto critico emerso riguarda il mancato scambio di informazioni tempestive tra i servizi francesi e i colleghi europei nei primi giorni di segnalazione. Sebbene la Francia abbia rilevato i primi segni di compromissione quasi un mese fa, l'assenza di un allarme condiviso ha impedito un intervento preventivo coordinato, evidenziando la necessità di migliorare la collaborazione transnazionale nella cybersicurezza.

Advertisement

Alcuni analisti hanno avanzato l'ipotesi di una possibile matrice iraniana, inserendosi in un contesto di maggiore attenzione verso le operazioni di influenza e destabilizzazione legate all'Islam politico. Tuttavia, questa teoria resta da verificare e un rappresentante istituzionale ha espresso scetticismo sulla responsabilità russa, sottolineando che la natura degli attacchi non corrisponde esattamente ai modelli operativi tradizionali attribuiti a quel paese.