Cyberattacco europeo ai supermercati: sistemi di refrigerazione compromessi in 6 nazioni

Un attacco hacker coordinato colpisce i frigoriferi della grande distribuzione in Francia, Estonia, Belgio, Lussemburgo, Irlanda e Svezia, causando il deterioramento di tonnellate di cibo a causa di temperature anomale.

Una minaccia informatica di proporzioni continentali ha paralizzato la catena del freddo della grande distribuzione alimentare in almeno sei paesi europei, generando un'emergenza logistica e alimentare di vasta portata. L'ondata di anomalie, avvenuta nella notte tra domenica e lunedì, ha costretto le principali catene di supermercati in Francia, Estonia, Belgio, Lussemburgo, Irlanda e Svezia a gestire un grave malfunzionamento dei sistemi di refrigerazione. I responsabili dell'attacco hanno manipolato remotamente le centraline collegate a Internet, provocando un aumento devastante delle temperature interne agli armadi frigoriferi e ai congelatori commerciali.

Meccanismo dell'attacco e dati tecnici

La dinamica criminosa ricalca esattamente il blitz informatico registrato il 12 ottobre in Francia, quando oltre 700 punti vendita di insegne come Carrefour, Intermarché, Leclerc e Monoprix subirono la stessa manomissione dei sistemi termici. Gli hacker sono riusciti a penetrare nelle centraline connesse a Internet per sovrascrivere le impostazioni predefinite dei macchinari, portando i congelatori, che normalmente lavorano fino a -27°C, a temperature superiori ai 50°C. Questo sbalzo termico di quasi 80 gradi ha reso impossibile il salvataggio delle merci deperibili, con tonnellate di cibo destinate allo smaltimento immediato per motivi igienico-sanitari.

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Impatto sulle catene di distribuzione europee

In Estonia, la televisione pubblica Err ha confermato l'intrusione nei sistemi di una grande rete locale, con diversi clienti presi di mira come riferito da Jann Mutso, ceo dell'azienda specializzata Kitman Coldtech. In Belgio e Lussemburgo, il gruppo olandese Ahold Delhaize ha dichiarato che un incidente informatico ha colpito i banchi frigo di decine di punti vendita. Tra i marchi coinvolti in territorio belgio figurano le insegne Proxy Delhaize e i minimarket Shop & Go situati presso le stazioni di servizio Q8. La portavoce dell'azienda, Sarah De Meester, ha confermato il rilevamento dei rialzi termici aggiungendo che l'accaduto è attualmente sotto indagine.

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Posizioni dei stakeholder e indagini in corso

L'emergenza ha toccato anche l'Irlanda e la Svezia, dove sono state colpite le due principali catene del Paese, tra cui il gruppo svedese Ica. Proprio per il gruppo Ica, il portavoce Gustaf Nilsson ha dichiarato all'agenzia Tt: "Siamo a conoscenza del fatto che un numero limitato di negozi è stato colpito da un incidente verificatosi durante la notte che ha compromesso i sistemi di refrigerazione e congelamento dei punti vendita". Le forze di polizia e le autorità di sicurezza informatica dei Paesi interessati hanno aperto indagini per risalire ai responsabili dell'attacco infrastrutturale, che mette in luce l'estrema vulnerabilità dei sistemi connessi a Internet impiegati nella grande distribuzione.

Mobilitazione tecnica e conseguenze operative

I tecnici specializzati nelle infrastrutture di refrigerazione sono stati mobilitati in piena notte per staccare manualmente gli impianti dalla rete e isolarli da ulteriori manomissioni a distanza. "Abbiamo iniziato a mobilitare i tecnici all'una di notte", ha dichiarato al giornale Stephan Moelans, amministratore delegato di Sabcobel, azienda specializzata nell'installazione di sistemi di refrigerazione. "Abbiamo trascorso l'intera notte e la mattinata a scollegare dalla rete gli impianti interessati". Questo intervento d'urgenza è stato necessario per prevenire danni ulteriori e garantire la stabilità delle reti elettriche locali, mentre le aziende di distribuzione affrontano le perdite economiche dovute allo scarto delle merci.