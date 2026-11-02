Cyberattacco sistemi refrigerazione Coop Radenza: Catania e Palermo colpite

Gruppo Radenza conferma attacchi hacker a Catania e Palermo che hanno surriscaldato i banchi frigo Coop. Polizia Postale indaga sui collegamenti con il cybercrime europeo.

Il Gruppo Radenza, operatore principale nella gestione di supermercati con marchio Coop, ha confermato l'avvenuto verificarsi di attacchi informatici diretti contro i propri sistemi di refrigerazione. L'attacco ha interessato almeno tre punti vendita nella città di Catania e un'ulteriore sede a Palermo, mettendo a rischio l'integrità della catena del freddo locale.

Meccanismo dell'attacco e danni agli alimenti

Giuseppe Spadaro, direttore generale del Gruppo Radenza, ha specificato che gli attacchi hacker hanno provocato una modifica illegittima dei parametri tecnici di temperatura. Questa manomissione software ha causato il surriscaldamento dei banchi frigo, portando a un rapido deperimento e allo scarto degli alimenti deperibili custoditi al loro interno. I dati confermano l'impatto diretto sulla qualità della merce disponibile per i consumatori nelle zone colpite.

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Indagine Polizia Postale e collegamenti internazionali

La Polizia Postale è attualmente al lavoro per ricostruire con precisione la provenienza geografica e tecnica degli attacchi informatici. L'ente sta valutando attentamente l'entità del danno economico e operativo, verificando se vi siano collegamenti diretti con le minacce digitali che hanno interessato recentemente numerosi operatori della catena del freddo in diversi Paesi europei. Tra le nazioni colpite figurano il Belgio, il Lussemburgo, l'Irlanda, i Paesi Bassi, la Lettonia, la Finlandia e la Svezia, segnalando un possibile scenario di cybercrime transnazionale.

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Monitoraggio Agenzia e altre notifiche

Oltre ai casi siciliani, il quadro nazionale mostra altri segnali di allerta. Un'azienda toscana operante nel settore della ristorazione collettiva ha effettuato una notifica di incidente informatico simile. Di conseguenza, l'Agenzia competente ha intensificato ogni attività di monitoraggio territoriale. Questa decisione è stata presa per individuare tempestivamente eventuali ulteriori casi di attacco informatico, considerata la capillare distribuzione del settore alimentare e logistico nel territorio nazionale. Le misure di sicurezza già raccomandate dalle autorità dopo gli incidenti digitali verificatisi in Francia vengono ora applicate con maggiore rigidità.

Impatto sul settore e prossime misure

Il settore della logistica alimentare e della refrigerazione industriale, insieme alle società di manutenzione tecnologica, sta rispondendo alle richieste di sicurezza rafforzata. L'attenzione si concentra sulla protezione dei sistemi digitali che controllano le temperature dei banchi frigo per prevenire nuovi deperimenti di massa. La coordinazione tra operatori privati e forze dell'ordine rimane fondamentale per garantire la continuità operativa e la sicurezza alimentare per i cittadini, prevenendo futuri exploit simili a quelli registrati in Sicilia e nel resto d'Europa.