Cyberattacco supermercati: hacker manipolano sistemi di refrigerazione in Europa

Gli hacker colpiscono i sistemi di refrigerazione dei supermercati in Italia e Europa. L'Acn emette allerta per danni milionari e rischi alimentari.

L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale ha lanciato un'allerta urgente dopo che gruppi criminali informatici hanno preso il controllo remoto dei sistemi di refrigerazione in diversi supermercati europei. Questa ondata di attacchi, registrata lunedì 2 novembre, ha causato l'aumento delle temperature nei frigoriferi e congelatori, costringendo le catene a eliminare grandi quantitativi di cibo avariato con danni economici milionari.

Impatto concreto sui supermercati europei

I primi casi confermati in Italia riguardano un'azienda toscana del settore ristorazione collettiva e un'impresa emiliana produttrice di surgelati. La notifica da parte della società toscana è avvenuta nell'ambito della normativa Nis sulla sicurezza delle reti, mentre l'incidente emiliano è stato rilevato direttamente dall'Agenzia senza ancora una comunicazione formale dal soggetto colpito.

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In Europa la situazione è particolarmente critica con coinvolgimenti significativi in Belgio, Lussemburgo, Irlanda, Paesi Bassi, Lettonia, Finlandia e Svezia. La catena Ica ha riportato congelatori che hanno raggiunto i cinquantacinque gradi, obbligando il personale a smaltire la merce. Carrefour ha confermato problemi in quindici negozi in Belgio, mentre Delhaize ha segnalato anomalie in decine di punti vendita tra Belgio e Lussemburgo.

Anche la distribuzione irlandese SuperValu ha dovuto ritirare precauzionalmente prodotti freschi e surgelati da tredici punti vendita. Nei Paesi Bassi, il produttore Danfoss ha riferito all'emittente Nos che gli impianti di almeno diciassette aziende sono stati colpiti. Questi eventi ricordano gli attacchi di ottobre in Francia, dove centinaia di supermercati hanno subito manomissioni con incendi e ingenti perdite di prodotti alimentari.

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Tecniche degli hacker e vulnerabilità critiche

A differenza dei tradizionali attacchi informatici mirati al furto di dati o al blocco dei computer aziendali, questi aggressori intervengono specificamente sui sistemi digitali che controllano le temperature. Molti impianti di refrigerazione industriale sono collegati a internet per permettere ai tecnici di monitorare i valori, ricevere segnalazioni di guasto ed effettuare interventi di manutenzione da remoto.

Questa connettività diventa un punto debole quando i sistemi non sono adeguatamente protetti. Il Csirt Italia dell'Agenzia aveva già individuato il 13 ottobre fattori sfruttati dagli aggressori come software obsoleti, interfacce di amministrazione esposte su Internet e sistemi di autenticazione insufficienti. Attraverso queste falle, gli hacker modificano le temperature impostate e attivano cicli di sbrinamento.

Gli attaccanti possono anche alterare o disabilitare gli allarmi progettati per segnalare un funzionamento anomalo. Il risultato pratico è che prodotti come carne, pesce, latticini e surgelati non vengono più conservati nelle condizioni necessarie. Ciò genera conseguenze economiche dirette per le aziende e potenziali rischi gravi per la sicurezza alimentare dei consumatori finali.

Misure di sicurezza raccomandate dall'Acn

Di fronte alla nuova ondata di attacchi, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale ha richiamato gli operatori della grande distribuzione organizzata, della logistica alimentare e delle società di manutenzione alle misure di sicurezza già raccomandate. Le raccomandazioni si applicano anche ai fornitori di sistemi di refrigerazione industriale per prevenire futuri incidenti simili.

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L'Agenza indica di verificare con la massima urgenza se i sistemi di controllo degli impianti frigoriferi e quelli utilizzati per la teleassistenza siano accessibili direttamente da Internet. L'obiettivo principale è eliminare queste esposizioni e collocare gli apparati in ambienti protetti, separati dalle normali reti informatiche aziendali per isolare le infrastrutture critiche.

Il bollettino tecnico diffuso il 13 ottobre raccomandava inoltre di proteggere gli accessi remoti con autenticazione a più fattori. È fondamentale sostituire le credenziali deboli o predefinite, aggiornare i dispositivi e verificare periodicamente che temperature, cicli di sbrinamento e sistemi di allarme non siano stati modificati senza autorizzazione ufficiale.