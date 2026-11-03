Cyberattacco supermercati Italia: Governo impone autoprotezione alle imprese

Palazzo Chigi non prevede aiuti post-attacco hacker ai frigoriferi. Il governo affida la sicurezza digitale alle aziende, mentre gli esperti criticano la mancanza di fondi per gli hacker di Stato.

Palazzo Chigi ha risposto con fermezza all'recente ondata di attacchi hacker che ha compromesso i sistemi di refrigerazione di numerosi supermercati in Europa, affermando categoricamente che spetta alle aziende dotarsi di sistemi di protezione aggiornati. L'incidente ha avuto un impatto limitato sul territorio nazionale, poiché i punti vendita italiani colpiti non superano la decina, ma il segnale inviato dal governo è chiaro: non ci sarà alcuna azione correttiva o sostegno economico da parte dello Stato.

Dopo l'allerta internazionale per il malfunzionamento dei frigoriferi, è stato convocato un vertice d'emergenza con i servizi di intelligence. I dati raccolti hanno fornito un quadro rassicurante, confermando che l'attenzione è alta ma non vi è allarme generalizzato. I sistemi compromessi appartenevano quasi esclusivamente a strutture con infrastrutture obsoleti, mentre la restante parte della rete ha resistito senza danni significativi.

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Nessun intervento statale per le imprese

Il governo ha dichiarato esplicitamente che non saranno previste misure di tutela specifica né stanziamenti per aiutare le imprese a adeguare i server contro minacce ibride di questa natura. La tesi ufficiale sostiene che le aziende debbano tutelarsi autonomamente, un approccio che solleva preoccupazioni per le piccole realtà commerciali per le quali i costi di adeguamento cyber rappresentano un onere insostenibile. Per i grandi colossi della distribuzione, invece, tale autosufficienza è già una realtà fattibile.

In cambio dell'assunzione di questa responsabilità da parte dei privati, il governo assicura il mantenimento di una vigilanza strutturata in quattro step, supportata dall'attività dell'intelligence e dell'Agenzia per la cybersecurity nazionale. Quest'ultima aveva già diffuso un alert preventivo il 13 ottobre, in seguito agli attacchi verificatisi in Francia, e lo ha ribadito il 3 novembre, dimostrando una continuità informativa che, secondo alcuni analisti, non è stata sufficiente a prevenire tutte le vulnerabilità.

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Scepsis degli esperti sulla strategia nazionale

Pierguido Iezzi, direttore della cybersecurity e delle strategie di Zenita Group, ha espresso forte scetticismo verso la risposta governativa, definendo l'approccio attuale come insufficiente. Iezzi ha sottolineato che l'attacco è tangibile e quantificabile, ricalcando il modus operandi utilizzato in Francia a metà mese, il che indica una mancata capacità di riconoscere gli asset vulnerabili nonostante precedenti incidenti di grande risonanza.

Secondo Iezzi, il problema strutturale non risiede più nella prevenzione degli attacchi in sé, ma nella velocità di riconoscimento e nella risposta immediata. La sua analisi evidenzia come la vulnerabilità sia diventata un dato strutturale del sistema, rendendo cruciale la capacità di individuazione tempestiva delle minacce piuttosto che la semplice barriera difensiva iniziale.

Debate politico e carenza di esperti cyber

Nella maggioranza di governo è palpabile l'agitazione, con Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia che parla apertamente di guerra ibrida già in atto. Al contrario, Matteo Salvini ha ironizzato sulla situazione, suggerendo che non attribuire colpe immediate ai russi per eventi meteorologici o tecnici sia la linea da seguire, mentre le indagini di intelligence e della Polizia postale, senza rivendicazioni ufficiali, puntano ancora verso matrici russe.

Il ministro della Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo ha evidenziato la difficoltà strutturale nel reclutare personale specializzato, notando che gli hacker esperti nel privato guadagnano medie annue di un milione di euro, mentre il tetto retributivo del pubblico impiego è fissato a 311mila euro. Zangrillo ha spiegato che figure così qualificate non accetteranno mai stipendi statali inferiori a quelli di mercato, creando un collo di bottiglia nella difesa nazionale.

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Proposte legislative per la cybersecurity futura

Anche il ministro della Difesa, Guido Crosetto, si era espresso a favore della creazione di hacker di Stato. Nel disegno di legge sull'esercito del futuro è previsto un gruppo di esperti cyber destinati a prevenire attacchi contro servizi essenziali come la sanità, ma la normativa non è ancora in vigore.

Per il 2027, il progetto prevede un bilancio di appena 1,5 milioni di euro per le indennità di queste figure specializzate, una cifra ampiamente insufficiente per attrarre talenti dal settore privato. Questa disparità economica evidenzia una delle criticità maggiori nella strategia di difesa digitale italiana, lasciando le imprese piccole e medie esposte a minacce sempre più sofisticate senza un adeguato supporto statale diretto.