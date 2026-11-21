Dati CNEL rivelano che il 89% dei ragazzi tra 9 e 16 anni usa l'IA. Il programma Safe, nato con Polizia di Stato e SIP, guida oltre 540 progetti scolastici per contrastare il cyberbullismo e insegnare l'uso critico delle tecnologie digitali nelle aule italiane.

Un fenomeno senza precedenti sta trasformando l'ecosistema educativo italiano, dove l' Intelligenza Artificiale non è più solo uno strumento didattico ma una realtà quotidiana per la maggior parte degli studenti. I dati più recenti, forniti dal Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, certificano che il 89% dei ragazzi tra i 9 e i 16 anni utilizza già attivamente l'IA, una percentuale che supera di gran lunga la media europea attestata al 72%. Questa diffusione capillare pone le istituzioni scolastiche e le forze dell'ordine di fronte alla necessità urgente di fornire strumenti concreti per navigare sicuri nel web, contrastando attivamente il cyberbullismo attraverso l'educazione digitale.

Dati CNEL e il Divario Digitale tra Studenti e Docenti

La panoramica sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale nelle aule italiane evidenzia un divario generazionale significativo tra chi impara e chi insegna. Se tra gli studenti il tasso di utilizzo raggiunge il 89%, tra i docenti italiani la quota si ferma al 25%, un dato ben al di sotto della media OCSE che si attesta al 36%. Questo squilibrio richiede interventi formativi mirati, poiché gli adulti hanno bisogno di aggiornarsi rapidamente per poter guidare i minori in un ambiente digitale che cambia a velocità sostenuta. L'obiettivo principale rimane quello di trasformare l'IA da potenziale strumento di esclusione o rischio in una leva di empowerment, garantendo pari opportunità di accesso alle informazioni per tutti.

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Iniziativa Safe e Collaborazione Istituzionale Multiplo

Per rispondere a questa sfida complessa, un'importante iniziativa ha visto la luce grazie alla collaborazione tra enti di rilievo nazionale. L'programma è stato realizzato in stretta sinergia con la Polizia di Stato, la Società Italiana di Pediatria e il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi. Tale alleanza strategica permette di affrontare il tema del cyberbullismo non solo da una prospettiva tecnica, ma integrando competenze pedagogiche, psicologiche e di sicurezza pubblica. L'iniziativa ha finora coinvolto oltre 540 progetti scolastici, offrendo una rete di supporto capillare che si estende dall'infanzia all'adolescenza, creando un ecosistema protetto dove gli alunni possono esprimersi liberamente ma con consapevolezza dei rischi digitali.

I Vincitori del Concorso e Buone Pratiche per la Privacy

Il successo dell'iniziativa è stato celebrato attraverso un concorso che ha premiato le migliori esperienze di educazione digitale, portando sul podio tre scuole primarie italiane. Il primo posto è andato alla 4A della Scuola Primaria Edmondo De Amicis di Trino Vercellese, nella provincia di Vercelli, con un video realizzato insieme ai genitori. Il progetto ha saputo tutelare al massimo la privacy, evitando di inquadrare mai i volti dei bambini e focalizzandosi sul messaggio di sicurezza online. In terza posizione si è collocata la Scuola Primaria Beltrani di Trani, nella provincia di Barletta-Andria-Trani, con una campagna studentesca accompagnata da una cassetta fisica per raccogliere segnalazioni e richieste d'aiuto in modo sicuro tra i compagni.

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Ricerca Triadi e Aumento delle Competenze Digitali

L'impatto concreto di questi percorsi è stato misurato scientificamente da un'analisi realizzata da Triadi, spin-off del Politecnico di Milano. I risultati dimostrano che al termine del percorso nella scuola primaria il livello medio delle competenze digitali sale dall'82% al 90%. Nelle scuole medie, invece, cresce significativamente la capacità di riconoscere l'isolamento digitale e di gestire il tempo passato davanti agli schermi. Inoltre, il 98% degli insegnanti dichiara di sentirsi più preparato in classe, mentre l'89% degli studenti nota comportamenti online più attenti e responsabili, estendendo questo cambiamento positivo anche al comportamento dei propri genitori.

Formazione Docenti e Prospettive Future sull'IA Educativa

Il programma, attivo dal 2018, ha ormai coinvolto oltre 2,5 milioni di alunni, coprendo più della metà delle scuole italiane. Per sostenere questo percorso, l'intelligenza artificiale verrà integrata nei percorsi per studenti, famiglie e insegnanti con un focus specifico sulla verifica delle fonti e lo sviluppo dello spirito critico contro i contenuti falsi. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha accreditato corsi gratuiti per i docenti, garantendo una formazione continua. Come sottolineato da una professoressa associata presso il Dipartimento di Matematica di Sapienza Università di Roma, l'educazione all'IA deve diventare un pilastro fondamentale per preparare le nuove generazioni alle sfide del futuro, trasformando la tecnologia in un alleato per l'apprendimento consapevole.