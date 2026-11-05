Cybersecurity e vulnerabilità digital: dai danni a Coolworld alle telecamere hackerate in Italia

Analisi degli attacchi informatici a Coolworld e dei rischi per le telecamere domestiche italiane, con dati Censys su vulnerabilità e spionaggio digitale.

Un'ondata di attacchi informatici ha recentemente colpito i sistemi di refrigerazione industriale, mettendo in luce gravi lacune nella sicurezza digitale di infrastrutture critiche. I gruppi hacker NoName057(16) e Z-Pentest hanno sfruttato vulnerabilità del software obsoleto sviluppato da Danfoss e degli impianti Dixell Xweb per disabilitare i frigoriferi. Questo evento rappresenta l'ultima, eclatante ondata di offensive web che ha preso di mira anche tre stabilimenti di Coolworld.

L'obiettivo specifico dei pirati informatici erano le celle frigorifere dell'istituto nazionale francese del sangue, gestite da Coolworld, che conservano sacche di sangue e plasma essenziali per le trasfusioni. La società ha confermato che la sicurezza delle scorte è stata preservata grazie ai sistemi di monitoraggio e allarme delle strutture, evitando quindi danni irreparabili alle forniture mediche vitali.

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Meccanismi di attacco e vulnerabilità software

Le indagini evidenziano come i nemici online possano accedere a qualsiasi dispositivo non protetto adeguatamente o non aggiornato correttamente. Se i gruppi criminali sono riusciti ad aggirare i sistemi di sicurezza di grandi istituzioni e multinazionali come Danfoss, possono introdursi con la stessa facilità nelle case private sfruttando ciò che è collegato alla rete Wi-Fi domestica. La tecnologia diventa quindi un mezzo per scegliere e sorvegliare gli obiettivi, dagli stabilimenti industriali agli appartamenti da svaligiare.

La catena di approvvigionamento software è spesso il punto debole. L'uso di impianti obsoleti, come quelli identificati in Danfoss, crea finestre di opportunità per gli hacker. Questi ultimi non hanno bisogno di bypassare sofisticati firewall moderni, ma sfruttano semplicemente la mancanza di patch di sicurezza su sistemi che continuano a operare in contesti critici. La velocità con cui le vulnerabilità vengono esposte e sfruttata dimostra l'urgenza di aggiornamenti costanti nei sistemi industriali.

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Rischi per le telecamere domestiche e sicurezza privata

I sistemi più sensibili per la sicurezza domestica sono le telecamere installate nelle case, spesso scelte per motivi di convenienza. I consumatori acquistano dispositivi a prezzi inferiori a 20 euro da store online o rivenditori locali poco affidabili. Questi modelli, prevalentemente di impiantistica cinese, offrono risoluzioni altissime, tracciamento dei soggetti tramite Intelligenza Artificiale e visione notturna, ma presentano gravi carenze nei aggiornamenti software e firmware bloccati.

La qualità delle immagini è elevata, ma la protezione è scarsa perché la rete casalinga rimane spesso aperta a chiunque. I proprietari installano telecamere per motivi nobili come sorvegliare l'appartamento in vacanza, monitorare gli animali domestici durante il lavoro o verificare i figli in culla. Tuttavia, questa pratica espone gli utenti a rischi significativi se non si adottano precauzioni rigorose per la configurazione della rete e la selezione dei fornitori.

Casi di cronaca e dati sulla vulnerabilità in Italia

Due casi di cronaca nazionale illustrano la pericolosità di questi sistemi. Nell'agosto 2025, i legali dello showman Stefano De Martino hanno presentato denuncia per immagini e filmati circolati online che ritraggono lui e Caroline Tronelli. Hacker avrebbero buccato il sistema per carpire video diffusi in chat e piattaforme. Un mese dopo, Yarix ha scoperto siti web che vendevano accesso a telecamere domestiche, studi medici e centri estetici.

I portali illegali permettevano di visualizzare gratuitamente estratti per incentivare l'acquisto di pacchetti, con costi fino a 600 euro. Inoltre, nel luglio 2026, Censys ha pubblicato dati confermando le preoccupazioni dei servizi di intelligence olandesi Aivd e Mivd. Le attività di spionaggio digitale di agenti statali russi attraverso telecamere IP connesse a Internet in Europa e nei Paesi Nato sono una realtà consolidata.

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Analisi Censys e prospettive future

Secondo Censys, condurre attività di spionaggio attraverso telecamere IP hackerate non è una novità. Questi dispositivi trasformano le immagini in formato digitale e le inviano a reti locali o Internet via Ethernet o Wi-Fi. In Italia ci sono 99.203 telecamere connesse, di cui 12.678 con vulnerabilità potenzialmente sfruttabili. Il numero reale potrebbe essere superiore poiché il report non include falle zero-day o dispositivi con credenziali compromesse.

La crescita costante delle telecamere connesse a Internet richiede una maggiore consapevolezza da parte degli utenti e delle istituzioni. La sicurezza non deve essere subordinata alla convenienza immediata. La vulnerabilità delle infrastrutture critiche come Coolworld e la facilità di accesso alle telecamere domestiche evidenziano la necessità di standard rigorosi. Ignorare questi rischi espone cittadini e servizi essenziali a minacce concrete e continue nel panorama digitale attuale.