Cybersecurity Italia: +47% attacchi nei primi sei mesi, manifattura e sanità sotto assedio

L'Acn segnala un balzo del 47% degli incidenti cyber nel 2026. I settori manifatturiero e sanitario sono i più colpiti, mentre calano ransomware e DDoS.

L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (Acn) ha diffuso i dati ufficiali relativi alla prima metà del 2026, rivelando un aumento significativo della frequenza degli incidenti informatici registrati nel Paese. Il balzo complessivo degli eventi accertati si ferma al 47% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, confermando una tendenza all'espansione delle minacce digitali.

Crescita eventi cyber e impatto confermato

Il Csirt, il team di risposta agli incidenti dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, ha gestito un totale di 2.171 eventi nel primo semestre del 2026. Questo numero rappresenta un incremento netto rispetto ai 1.474 incidenti registrati nello stesso arco temporale del 2025. La gran parte di questi eventi ha avuto conseguenze tangibili: circa la metà delle segnalazioni, precisamente 1.072 casi, ha avuto un impatto confermato sulle organizzazioni colpite.

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La crescita non si limita al semestre, ma interessa anche le dinamiche mensili più recenti. Nel mese di settembre, l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale ha rilevato 485 eventi, segnando un +57% rispetto ai 309 incidenti registrati ad agosto. Anche il numero degli incidenti veri e propri, quelli con impatto accertato, è aumentato passando da 196 del mese precedente a 235 nel mese di settembre.

Settori a rischio e natura delle minacce

I dati emersi indicano che il settore manifatturiero, il comparto tecnologico e il sistema sanitario rappresentano i bersagli privilegiati degli attacchi informatici. Al contrario, la Pubblica amministrazione centrale e locale risultano meno interessate da questo tipo di incidenti critici, mostrando una resilienza maggiore o una diversa esposizione alle specifiche minacce analizzate.

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L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale sottolinea che l'aumento dei dati non va necessariamente interpretato come un peggioramento reale della minaccia globale, ma come il risultato di una maggiore capacità di intercettazione da parte del CSIRT. Prima, fenomeni simili potevano non emergere con la stessa tempestività o granularità, nascondendo la portata effettiva del rischio informatico nel Paese.

Evoluzione ransomware e ritorno DDoS

Analizzando le tipologie di attacco, si registra un calo dei ransomware, scesi da 206 del periodo corrispondente a 181 nel primo semestre 2026, con una flessione del 12%. Nonostante la riduzione numerica, questa minaccia si conferma una delle più critiche per la continuità operativa delle vittime e per la confidenzialità dei dati. Crescono invece le minacce legate alla compromissione di credenziali e allo sfruttamento di vulnerabilità.

È tornata attiva l'attività di attacchi DDoS di matrice hacktivista nel mese di settembre, dopo un periodo di inattività registrato nei mesi di giugno, luglio e agosto. Questi attacchi hanno colpito principalmente la Pubblica amministrazione locale. Solo nell'8,3% dei casi sono stati accertati impatti concreti, e in tutti i casi si è trattato di danni di entità limitata.

Responsabili attribuiti e contesto geopolitico

L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale ha attribuito la responsabilità di questi attacchi DDoS a un gruppo filorusso. Nelle comunicazioni pubblicate, il gruppo ha dichiarato esplicitamente di aver agito in risposta al sostegno militare fornito dall'Italia all'Ucraina, citando esplicitamente notizie relative a un recente pacchetto di aiuti inviato da Roma.

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Questa dinamica evidenzia come il cyberspazio italiano sia sempre più interconnesso agli equilibri geopolitici internazionali. La scelta di target specifici nella Pubblica amministrazione locale, unita alla rivendicazione politica, indica una strategia volta a sfruttare la vulnerabilità digitale per fini di pressione mediatica o politica, anche se gli impatti tecnici sono rimasti finora contenuti.