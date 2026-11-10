Cybersecurity Italia: Piantedosi e Tajani difendono infrastrutture critiche

Matteo Piantedosi e Antonio Tajani coordinano la difesa digitale nazionale. Il Viminale intensifica il monitoraggio contro gli attacchi hacker alle infrastrutture strategiche italiane.

Il Ministero dell'Interno ha avviato un piano strategico per proteggere le infrastrutture critiche nazionali dagli attacchi informatici. L'iniziativa mira a garantire la sicurezza dei sistemi informatici di ospedali, aziende sanitarie, trasporti e reti energetiche.

Piantedosi rafforza la sicurezza informatica

Matteo Piantedosi ha presieduto il Comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza al Viminale. Durante la riunione è emersa la necessità urgente di investire maggiormente in cybersicurezza. Tutti i soggetti coinvolti nel dossier concordano su questa priorità fondamentale. Il ministro ha lanciato un messaggio chiaro al governo riguardo agli investimenti necessari.

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La manovra finanziaria dello scorso anno ha infatti tagliato i fondi destinati alla protezione digitale. Non è ancora stato chiarito quante risorse della difesa saranno destinate alla cybersecurity. Dal Viminale si è deciso di rafforzare il monitoraggio dei sistemi più vulnerabili. Questo passo segue gli attacchi cyber registrati negli ultimi giorni.

Tajani coordina la risposta internazionale

Antonio Tajani ha sollevato il tema al G7 dei ministri degli Esteri su sollecitazione italiana. Ha richiesto un'azione comune, concreta e coordinata contro chi cerca il caos in Europa. Il ministro è stato anche oggetto di attacchi da parte di collettivi filorussi sul web. L'Italia ha ottenuto una garanzia di impegno congiunto dalle altre nazioni.

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Tuttavia, il documento finale del G7 non è ancora stato dettagliato pubblicamente. Gli sherpa stanno lavorando al testo che dovrebbe includere azioni collettive. Fonti vicine al dossier segnalano divergenze tra Stati Uniti e Regno Unito su altri temi. Questa situazione emerge dopo le elezioni di Midterm negli Stati Uniti.

L'Unione Europea valuta nuove sanzioni

L'Alta Rappresentante Kaja Kallas ha convocato i ministri europei per lunedì prossimo. La discussione riguarderà specificamente la cybersecurity e la condivisione delle informazioni. L'Agenzia europea per la sicurezza informatica Enisa ha evidenziato lacune operative nei sistemi. Gli incidenti hanno colpito sia modelli di IA che sistemi di refrigerazione in tutta l'UE.

L'inchiesta francese attribuisce gli attacchi ai frigoriferi a hacker iraniani. Teheran respinge queste accuse ma l'Entità Emennet Pasargad è già stata sanzionata. L'UE ha inoltre agito contro nove persone e quattro entità russe lo scorso luglio. Le misure includono congelamento beni e divieto di ingresso fino al divieto di finanziamento.

Minacce future e cooperazione pubblico-privato

Le intelligence europee hanno identificato un intento comune negli attacchi recenti. Gli hacker mirano a creare destabilizzazione e diffondere allarmi infondati. Questo comportamento incide sulla reputazione delle Istituzioni prese di mira. Il Viminale ha stabilito uno scambio informativo maggiore con operatori pubblici e privati.

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La strategia prevede investimenti per rafforzare la capacità di risposta immediata. Si partirà dai comuni con sistemi fragili fino ad arrivare ai ministeri. Anche se i ministeri hanno schermature teoricamente più forti, non sono al sicuro. Il timore è che l'ondata di attacchi non sia ancora finita. Gli elettrodomestici intelligenti potrebbero diventare nuovi bersagli da monitorare attentamente.