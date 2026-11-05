Cybersecurity sanitaria: Fiaso allerta le aziende dopo l'attacco in Francia

Giuseppe Quintavalle, presidente Fiaso, avverte le strutture sanitarie italiane sull'importanza della sicurezza digitale clinica dopo il cyberattacco francese. NIS2 e decreto 138/2024 impongono nuovi standard.

La Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere ( Fiaso) ha lanciato un'allerta generale verso tutte le strutture del settore sanitario nazionale, sottolineando come la protezione dei dati non sia più una mera questione tecnica ma un pilastro fondamentale della sicurezza clinica. Questa presa di posizione arriva a seguito del grave attacco informatico che ha compromesso il sistema trasfusionale francese, evento che dimostra come le infrastrutture critiche siano sempre più vulnerabili alle minacce digitali globali. Giuseppe Quintavalle, presidente della Fiaso, ha chiarito che ogni azienda sanitaria deve prestare la massima attenzione e applicare rigorosamente i protocolli di sicurezza già previsti, coinvolgendo attivamente i responsabili della cybersicurezza aziendale nelle strategie di difesa.

Impatto dell'Attacco Transfusivo Francese

L'evento critico verificatosi in Francia ha funzionato da campanello d'allarme immediato per il sistema sanitario italiano, evidenziando la necessità di una vigilanza costante contro le minacce informatiche che possono paralizzare servizi essenziali. La Fiaso ricorda che la continuità delle cure dipende direttamente dalla robustezza dei sistemi informativi aziendali, rendendo imperativo un approccio integrato che unisca competenze IT e conoscenze mediche. Il messaggio è chiaro: la resilienza operativa delle strutture sanitarie italiane deve essere mantenuta al vertice per prevenire scenari simili a quelli osservati oltre confine, dove la disponibilità di sangue e emocomponenti è stata messa a rischio.

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Nuovi Obblighi Normativi NIS2 e Decreto 138/2024

Il quadro normativo di riferimento si è rafforzato con l'attuazione della direttiva europea NIS2, recepita in Italia attraverso il decreto legislativo 138/2024, che impone obblighi stringenti in materia di prevenzione, gestione dei rischi e formazione continua del personale. Questi strumenti legali mirano a elevare gli standard di sicurezza digitale, richiedendo alle organizzazioni sanitarie di adottare misure proattive per identificare e mitigare le vulnerabilità prima che possano essere sfruttate da attori malevoli. La normativa sottolinea inoltre l'importanza di una stretta collaborazione tra le direzioni strategiche, i responsabili della cybersicurezza e gli operatori sanitari, garantendo che la sicurezza digitale sia parte integrante della cultura organizzativa quotidiana.

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Posizione Ufficiale della Presidenza Fiaso

Giuseppe Quintavalle ha ribadito con fermezza che il messaggio rivolto ai cittadini deve essere basato sulla fiducia, poiché nelle aziende sanitarie sono già operativi sofisticati sistemi di controllo, allarme e procedure di intervento progettati per prevenire e gestire eventuali criticità. L'impegno dichiarato dalla Federazione è quello di mantenere questi sistemi efficienti e costantemente aggiornati, con l'obiettivo primario di tutelare la salute dei pazienti e garantire la continuità assistenziale anche nelle situazioni di emergenza più complesse. Questa rassicurazione ufficiale mira a stabilizzare l'opinione pubblica, confermando che le strutture sanitarie italiane sono preparate ad affrontare le sfide poste dall'evoluzione delle minacce informatiche.

Esempi Pratici di Tutela Infrastrutturale

Un esempio concreto di come la tecnologia supporti la sicurezza clinica riguarda le apparecchiature per la conservazione del sangue e degli emocomponenti, dotate di avanzati sistemi di monitoraggio e allarme delle temperature. Questi dispositivi consentono di rilevare tempestivamente eventuali anomalie ambientali o tecniche, attivando immediatamente le misure necessarie a salvaguardare le scorte vitali senza interrompere il servizio. In un contesto sanitario sempre più connesso digitalmente, proteggere le infrastrutture informatiche significa direttamente proteggere la sicurezza fisica dei pazienti e la qualità delle cure erogate, trasformando la cybersecurity da costo operativo a investimento strategico per la vita umana.