Il ministro Guido Crosetto rivendica un ruolo centrale per il ministero della Difesa nella cybersecurity nazionale, criticando la frammentazione delle competenze e proponendo nuove misure di difesa.

Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha condotto un'azione decisa all'interno del Parlamento italiano, affermando con fermezza la necessità di attribuire al suo dicastero una competenza estesa e prioritaria nel settore della cybersicurezza. Durante un'informativa specifica focalizzata sugli attacchi hacker e sui falsi allarmi bomba, il titolare della Difesa ha sottolineato come la disinformazione digitale rappresenti non soltanto un problema di comunicazione, ma una vera e propria minaccia alla sicurezza nazionale e alla sopravvivenza delle democrazie occidentali.

La critica all'architettura nazionale della difesa

La posizione del ministro Guido Crosetto mira direttamente al sottosegretario Alfredo Mantovano, figura storica che ha sostenuto per lungo tempo che le politiche di cybersecurity debbano rimanere sotto l'egida di Palazzo Chigi e non del Ministero della Difesa. Il ministro ritiene che l'attuale struttura nazionale sia un paradosso insanabile, poiché il pilastro della difesa militare si limita a proteggere esclusivamente le reti interne del ministero, lasciando vulnerabili gli altri settori cruciali dello Stato.

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Secondo la logica proposta da Guido Crosetto, in tutti gli altri domini fisici e strategici la difesa ha il mandato di proteggere l'intero Paese e la sua popolazione, mentre nel dominio cyber essa si auto-protecte in modo isolato. Questa visione distingue chiaramente la necessità di un approccio integrato che unisca le risorse militari con quelle civili per garantire una protezione reale e capillare delle infrastrutture critiche nazionali.

Il piano per un'arma cyber integrata

Il disegno di legge sulla difesa, in via di prossima approvazione, non smantella completamente l'impostazione attuale ma introduce innovazioni significative, inclusa la creazione di una divisione cyber dedicata all'Esercito Italiano. Questa nuova entità operativa sarà concepita come un'arma sia civile sia militare, attiva ventiquattr'ore su ventiquattro, per rispondere immediatamente alle minacce emergenti in tempo reale.

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La pianificazione prevede il reclutamento iniziale di un nucleo composto da millecentoventi/millecinquecento specialisti altamente qualificati entro l'anno duemilatrentasei. L'obiettivo finale, dichiarato esplicitamente, è quello di portare il numero di esperti a almeno cinquemila unità nel lungo termine, costruendo così un corpo di difesa digitale robusto e capace di sostenere carichi operativi intensi.

Sfide sul reclutamento e competizione globale

Un ostacolo concreto identificato dal ministro riguarda l'attrattiva della carriera militare per i migliori talenti tecnologici. Guido Crosetto avverte che il sistema pubblico non può competere con le retribuzioni offerte dal mercato privato o con le opportunità all'estero, rischiando così una fuga di cervelli verso le grandi aziende tecnologiche o nazioni concorrenti.

Per superare questo gap, la proposta prevede di offrire retribuzioni commisurate al valore di mercato delle competenze richieste, garantendo al contempo spazi prioritari per la ricerca scientifica e la crescita professionale. Solo offrendo condizioni economiche e ambientali competitive è possibile trattenere i professionisti più abili e garantire la continuità operativa del nucleo di specialisti.

Autonomia italiana e divisioni politiche

Mentre si auspica un'azione collegiale a livello europeo, Guido Crosetto lancia un chiaro monito: se l'Unione Europea dovesse mostrare ritardi, l'Italia ha il diritto e il dovere di procedere da sola. Questa autonomia è presentata come una questione irrinunciabile di sovranità nazionale e di sicurezza, indipendente dalle tempistiche dei partner continentali.

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L'opposizione ha colto le divisioni interne al governo, con Stefano Graziano del Partito Democratico che attacca pubblicamente l'assenza di un indirizzo unico coerente sulle strategie di cybersecurity. Il dibattito ha toccato anche temi correlati come il divieto di social media per gli under tredici e il comportamento di figure come Bill Gates e Steve Jobs, mentre il gruppo della Lega affrontava tensioni interne sulla sfiducia verso Romeo, con Garavaglia che definiva la mossa una vendetta politica.