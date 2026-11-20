Dopo i blackout che hanno colpito le comunicazioni dell'intelligence americana, Cairncross lascia la cybersicurezza della Casa Bianca. Davies assume l'incarico ad interim.

Il massimo responsabile per la cybersicurezza della Casa Bianca, Cairncross, ha lasciato il proprio incarico. Ufficialmente si è dimesso con due anni di anticipo, così da consentire a Donald Trump di nominare un sostituto con l'appoggio dei repubblicani, che al Senato avranno la maggioranza fino a gennaio.

Secondo fonti della Casa Bianca, però, la vera ragione va cercata nella paura di essere diventati vulnerabili. A prendere il suo posto come sostituta ad interim, in attesa della conferma del Senato, è Davies, figura proveniente dal settore della tecnologia e della cybersicurezza.

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Dimissioni di Cairncross e nomina ad interim di Davies

Cairncross lascia la cybersicurezza della Casa Bianca con un anticipo di due anni rispetto alla scadenza naturale del suo mandato. Le dimissioni sono state presentate formalmente da lui, ma nei corridoi di Washington si parla di una decisione maturata sotto pressione.

Davies ha una lunga esperienza in ruoli dirigenziali legati alla sicurezza informatica e alla gestione delle infrastrutture tecnologiche. Ha inoltre fondato l'Institute for Cyber Civics, organizzazione non profit dedicata alla sicurezza dei cittadini nell'ambiente digitale.

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Rispetto a Cairncross, che è un avvocato con esperienze in campi diversi, la scelta di Davies potrebbe rappresentare uno dei primi cambiamenti concreti della nuova gestione. Il profilo tecnico della nuova responsabile segna una netta differenza rispetto al background giuridico del predecessore.

Blackout delle comunicazioni e allarme dell'intelligence

I blackout hanno colpito servizi molto diversi tra loro, da Gmail fino alla rete riservata di comunicazione dell'intelligence americana. Il disservizio ha seminato preoccupazione a Washington e ha ostacolato la comunicazione interna degli 007 americani.

Dopo quattro giorni di allarme, il problema è stato risolto. I vertici dell'intelligence hanno dichiarato di non avere prove che questi episodi siano stati provocati da attacchi informatici, pur riconoscendo l'impatto operativo dei disservizi.

Secondo le indiscrezioni circolate a Washington, il blackout è stato decisivo per l'uscita di scena di Cairncross. Il suo nome, inoltre, era associato a un altro punto debole: era uno degli alleati di Susie Wiles, ex capo di gabinetto allontanata da Trump e sostituita dal falco Miller.

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Retroscena politici e reazione di Trump

Davies viene considerata da molti osservatori la candidatura giusta, e a confermarlo sarebbe la rapidità con cui la Casa Bianca ha annunciato la sua scelta tramite post pubblicati sui social. Il tempismo dell'annuncio è stato interpretato come un segnale di continuità nella gestione della sicurezza digitale.

Trump, commentando la vicenda, avrebbe liquidato la questione sostenendo che, quando si è grandi e potenti e si hanno tutti i soldi del mondo, episodi di questo tipo capitano e non rappresentano un problema. Per Cairncross, però, quel problema è diventato reale.

Possibili conseguenze e prossimi passi al Senato

La conferma di Davies da parte del Senato americano sarà il passaggio decisivo per stabilire la sua posizione stabile alla guida della cybersicurezza della Casa Bianca. Fino a quel momento, la sua nomina resta ad interim.

A Washington si ipotizza che Cairncross non sia l'ultimo a pagare le conseguenze di questa vicenda. Le indiscrezioni indicano che l'uscita di scena dell'ex responsabile potrebbe innescare ulteriori cambiamenti ai vertici della sicurezza nazionale americana.