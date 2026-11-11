Cybersicurezza Enisa: minacce domestiche e IA, allarme Lepassaar al Parlamento

Il rapporto Enisa 2026 segnala come gli hacker sfruttino dispositivi smart domestici. Juhan Lepassaar avverte il Parlamento europeo sulle vulnerabilità delle difese digitali.

Il direttore dell'Agenzia europea per la cybersicurezza, Juhan Lepassaar, ha presentato al Parlamento europeo il rapporto 2026 sulla sicurezza informatica nell'Unione Europea, evidenziando una crescente esposizione del continente alle minacce digitali nonostante i rinforzi difensivi implementati negli ultimi anni. Il quadro emergente sottolinea come le nuove possibilità offerte dall'intelligenza artificiale agli aggressori stiano accelerando l'evoluzione delle minacce rispetto alla capacità dei sistemi di difesa di adattarsi, creando un divario critico da colmare immediatamente.

Vulnerabilità Domestica e Oggetti Connessi

Le porte d'ingresso per gli hacker non sono solo i grandi sistemi infrastrutturali ma entrano direttamente nelle nostre case attraverso oggetti di uso comune come frigoriferi o router, spesso lasciati con le protezioni quasi aperte senza che gli utenti se ne accorgano. La percezione errata che i criminali informatici possano colpire esclusivamente entità di grande scala è pericolosa, poiché eventi recenti come l'attacco alle celle frigo di alcune catene di supermercati dimostrano che anche il frigorifero domestico può diventare un bersaglio diretto e potenzialmente compromesso.

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L'Impatto dell'Intelligenza Artificiale

I progressi tecnologici dell'intelligenza artificiale offrono nuove armi agli hacker, facendo emergere debolezze strutturali nei sistemi di difesa tradizionali e rendendo le minacce più complesse e difficili da intercettare tempestivamente. Questo scenario richiede una consapevolezza diffusa sul fatto che la lista degli oggetti utilizzabili come vettore d'attacco è lunga e include Wi-Fi, telecamere interne, videocitofoni, termostati e tutti gli elettrodomestici cosiddetti intelligenti che possono essere azionati da remoto con facilità.

Raccolta Dati e Abitudini Personali

Un singolo hacker basta introdursi nella rete internet su cui girano questi dispositivi per raccogliere molte più informazioni di quanto gli utenti immaginino, sfruttando spesso account condivisi o password riutilizzate su servizi diversi per accedere a posta elettronica, social media e app bancarie. Chi viola il sistema domestico non si limita a controllare l'elettrodomestico stesso ma impara le abitudini quotidiane degli abitanti, trasformando un semplice dispositivo in uno strumento di sorveglianza e manipolazione psicologica contro gli utenti finali.

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Prevenzione e Best Practices

Nonostante la gravità della situazione, non si è del tutto indifesi perché esistono buone prassi e regole applicabili anche a livello individuale per mitigare i rischi, partendo dalla modifica obbligatoria delle password predefinite fornite dai produttori. Attivare l'autenticazione a due fattori quando disponibile e installare regolarmente gli aggiornamenti software rappresentano i tre step base fondamentali per chiudere le falle di sicurezza e proteggere la propria identità digitale e fisica dagli attacchi esterni.

Indagini e False Flag

Gli inquirenti di mezza Europa stanno cercando di capire chi c'è dietro gli attacchi, mentre il direttore della polizia postale Ivano Gabrielli ha messo in guardia da eventuali depistaggi durante un'intervista a Porta a porta su Rai1, definendo la manovra peculiare e priva di rivendicazioni puntuali. Gabrielli ha spiegato che i mandanti sono difficili da individuare grazie alle false flag, tecniche di depistaggio informatico usate per far credere di essere altri attori, confermando che l'efficacia di queste azioni risiede nella destabilizzazione generale piuttosto che in obiettivi specifici immediati.