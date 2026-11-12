Cybersicurezza Italia: Il caos governativo tra Mantovano e Crosetto

Le divisioni tra Mantovano e Crosetto indeboliscono la difesa digitale italiana. L'Italia resta vulnerabile agli attacchi informatici nonostante i ripetuti appelli alla compagine governativa.

La premier Giorgia Meloni ha lanciato una serie di appelli per garantire la compattezza nazionale, cercando di fermare la diffusione di fake news che hanno causato evacuazioni scolastiche e bloccato centinaia di voli nei giorni scorsi a causa di presunti allarmi bomba. L'obiettivo è scongiurare nuovi attacchi hacker contro i frigoriferi dei supermercati e qualsiasi altra infrastruttura civile o militare, ma il sistema della cybersicurezza in Italia appare come una gruviera oggettivamente impreparata.

Divisioni interne nel governo italiano

La ragione principale di questa inadeguatezza risiede nelle profonde divisioni all'interno dell'esecutivo, in primis lo scontro tra Alfredo Mantovano, sottosegretario alla presidenza del Consiglio, e il ministro della Difesa Guido Crosetto. Entrambi militano nello stesso partito, Fratelli d'Italia, e nel medesimo esecutivo, ma discutono sulla gestione della cybersicurezza da anni, con Meloni che cerca di mantenersi equidistante tra i litiganti per evitare crisi di competenze.

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La disputa sul comando unificato cyber

Lo scontro tra Mantovano e Crosetto, che non si stimano particolarmente e bisticciano spesso su nomine e dossier, ha avuto inizio circa un anno e mezzo fa, precisamente nell'aprile del 2025. In quell'occasione, durante un'audizione parlamentare, Crosetto mise a verbato la necessità di evolvere verso un'architettura efficiente che riunisse le istituzioni e le risorse statali, invocando un ruolo attivo per la Difesa come responsabile dell'uso legittimo della forza nel dominio cyber.

Il ministro sottolineò inoltre la necessità di un comando unificato in caso di attacco informatico, ma la sua sortita cadde nel vuoto. Mantovano, che detiene la delega ai Servizi di intelligence, alzò un muro difensivo per non perdere competenze e potere, sostenendo che il coordinamento unitario sotto la presidenza del Consiglio rimane la situazione migliore per garantire la sicurezza nazionale.

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Progetti legislativi bloccati e compromessi estivi

Crosetto non si arrese allo stallo. Tre mesi dopo la prima audizione in Commissione, il ministro bocciò un progetto di legge sull'intelligenza artificiale, definendolo asimmetrico perché penalizzava il suo dicastero rispetto alle strutture di sicurezza coordinate da Mantovano. A settembre 2025, specificamente il 19, fece presentare al presidente della commissione Difesa Nino Minardo, di Forza Italia, un disegno di legge per rafforzare il ruolo delle forze armate nel digitale.

La mossa innesò la reazione di Mantovano e di Bruno Frattasi, presidente dell'Agenzia per la cybersicurezza nominato proprio dal sottosegretario, causando l'arresto del provvedimento legislativo. Nel frattempo, Crosetto continuava a predicare la necessità di una governance unica sotto la Difesa per affrontare le sfide della guerra ibrida e del quantum computing.

Vulnerabilità strutturale e mancanza di risorse

Anche Mantovano ribadiva l'esigenza di una cabina di regia, ma per mantenerla saldamente nelle sue mani e in quelle di Frattasi. Meloni, determinata a dribbare lo scontro tra i suoi fedelissimi, questa estate ha tentato un compromesso con la presentazione del 5 agosto in Consiglio dei ministri del disegno di legge di riforma della Difesa, che prevede un comando interforze cyber.

Tuttavia, il provvedimento è ancora parcheggiato in Senato e non fa molta strada, salvaguardando espressamente le competenze della presidenza del Consiglio, del ministero dell'Interno tramite la Polizia postale, dell'Agenzia per la cybersicurezza e dell'Intelligence. L'Italia vive il paradosso di un governo che ha fatto della sicurezza la sua bandiera ma non riesce a garantirla, a causa della struttura a spezzatino e della mancanza di risorse, ridotte negli ultimi anni dallo stesso governo Meloni.