Cybersicurezza, mail a seimila scuole e fondi della Difesa sotto la lente

Una mail inviata a oltre seimila scuole pubbliche italiane mette in tilt il sistema e riapre il dibattito sulla cybersicurezza nazionale e sui fondi della Difesa.

Una breve mail inviata a oltre seimila scuole pubbliche italiane ha messo in difficoltà un intero sistema, con ripercussioni che si estendono ai nuclei familiari. Negli ultimi due giorni il caso ha portato la cybersicurezza al centro del dibattito politico, e Giorgia Meloni è intervenuta in prima persona per rassicurare i cittadini e convocare le opposizioni a Palazzo Chigi.

Secondo quanto riportato, non è stato registrato alcun accesso informatico indebito e il testo del messaggio non mostrava particolari sofisticazioni tecniche. Il timore riguarda però la facilità con cui un'operazione simile può essere replicata contro altri soggetti, come il sistema ospedaliero o quello dei trasporti.

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Come l'IA agentica rende replicabili gli attacchi

L'IA agentica è alla base del fenomeno descritto, e rende semplice inviare messaggi a un numero potenzialmente sterminato di destinatari. Il costo tecnico di un'operazione di questo tipo, secondo l'analisi, è molto più basso di quanto si possa immaginare.

Con un livello leggermente superiore di raffinatezza informatica, i messaggi possono essere personalizzati a piacimento, aumentando la confusione tra i destinatari. Nei casi più gravi, già sperimentati nelle scorse settimane in Europa, è possibile accedere a dispositivi domestici come i frigoriferi, e farlo in contemporanea su scala molto vasta.

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Il quadro, secondo l'analisi, non è destinato a restare fermo: le sfide crescono a ritmi esponenziali più che aritmetici. I numeri del passato recente rischiano quindi di non bastare a leggere ciò che sta arrivando.

Il governo e i 5,2 miliardi per la cybersicurezza

Il Governo prevede di destinare 5,2 miliardi di euro nel periodo 2026-2039 a digitalizzazione, sicurezza cibernetica e sistemi di simulazione. Il dato è contenuto nel Documento programmatico pluriennale della Difesa 2026-2028.

Il documento è stato trasmesso alle Camere nei giorni scorsi, dunque prima degli ultimi episodi che hanno colpito le scuole italiane. Analizzando meglio i numeri, la cifra si ridimensiona sensibilmente.

Si tratta di meno di 400 milioni di euro l'anno, destinati solo in parte alla cybersecurity perché comprendono molto altro. La somma è inferiore ai 5,9 miliardi di euro previsti solo un anno fa.

Le altre priorità della Difesa tra aerei e navi

La stragrande maggioranza degli investimenti previsti nello stesso orizzonte temporale va ad altre priorità militari. Sono stanziati 42,5 miliardi di euro per aerei, elicotteri e droni, e 22,3 miliardi per i mezzi terrestri.

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Sono inoltre previsti circa 22 miliardi per armamenti e munizionamenti, e 20,3 miliardi di euro per navi, sommergibili e investimenti marittimi. Senza contestare l'importanza di queste voci, emerge una questione di priorità.

Le minacce ibride, tra attacchi cyber e altri attentati alle società, rappresentano oggi il pericolo più grave per l'Unione europea, soprattutto nella sua parte occidentale. Resta difficile immaginare carri armati russi che varchino i passi alpini per penetrare in Pianura Padana, mentre gli attacchi hacker via canali digitali sono un rischio concreto per l'Italia.

Governance divisa tra Palazzo Chigi e ministeri

La gestione della cybersicurezza è divisa tra Presidenza del Consiglio, ministeri della Difesa e dell'Interno e Agenzia Nazionale per la Cybersicurezza. Il problema, sottolinea l'analisi, non riguarda solo le risorse economiche ma anche il coordinamento tra questi soggetti.

Una possibile linea del governo potrebbe essere lasciare invariata la previsione di bilancio della Difesa, che prevede comunque un significativo incremento di spesa rispetto al passato. In questo scenario, una parte delle risorse verrebbe riallocata dagli impieghi tradizionali alle sfide future, tra cui la cybersicurezza.

Senza un cambio di passo e senza invertire i tagli recenti alla cybersicurezza, però, le rassicurazioni istituzionali rischiano di non servire a nulla.