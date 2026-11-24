L'Acn avverte: l'IA agentica rivoluziona gli attacchi informatici. Obbligo di aggiornamento per evitare rischi critici per infrastrutture e aziende.

L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale ha lanciato un allarme significativo riguardante l'adozione di sistemi autonomi di intelligenza artificiale, definendoli come una fonte diretta di nuovi e pericolosi scenari di rischio per le organizzazioni. Questa comunicazione ufficiale mira a sensibilizzare sia il settore pubblico che quello privato sulla necessità di una trasformazione immediata nelle pratiche di sicurezza informatica, poiché la minaccia non è più solo virtuale ma operativa.

Nuova minaccia dell'IA agentica

Il termine intelligenza artificiale agentica descrive una tecnologia che va ben oltre la semplice generazione di testi o la fornitura di risposte predeterminate a domande specifiche. Questa nuova generazione di algoritmi è progettata per pianificare attività complesse, interagire direttamente con software aziendali, accedere a database riservati ed eseguire azioni operative in completa autonomia. L'obiettivo finale viene raggiunto dall'IA decidendo autonomamente quali passi intraprendere, aprendo le applicazioni necessarie e risolvendo gli imprevisti durante il processo fino al completamento del compito assegnato.

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Andrea Quacivi, direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, ha sottolineato come questa rappresenti un salto tecnologico con enormi opportunità di efficienza, ma che espone infrastrutture critiche a pericoli inediti. Secondo l'esperto, il debito tecnologico digitale accumulato negli anni non è più sostenibile e può diventare fatale di fronte a uno scenario di attacco mutato, caratterizzato proprio dall'uso di questi agenti autonomi che riscrivono i modelli tradizionali di gestione del rischio.

Impatto sulle infrastrutture critiche

L'Agenzia evidenzia diversi elementi che rendono particolarmente insidiosi i potenziali attacchi basati su questi sistemi avanzati. Tra i fattori critici spiccano l'elevata velocità di esecuzione delle operazioni malevole, l'operatività continua senza necessità di pause umane e l'espansione significativa della superficie di attacco disponibile per i malintenzionati. Questi fattori combinati costringono le organizzazioni a ripensare radicalmente i propri processi di valutazione e aggiornamento dei sistemi di difesa informatica.

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Il rapporto指出 che l'accumulo di interventi di aggiornamento, manutenzione e adeguamento non effettuati o costantemente rinviati non è più tollerabile sotto il profilo della sicurezza. Il mantenimento di tecnologie obsolete, la persistenza di vulnerabilità non corrette e configurazioni non più adeguate rappresentano punti di ingresso facili per gli aggressori che sfruttano l'IA agentica. La mancanza di questi interventi critici rende le infrastrutture pubbliche e private bersagli particolarmente vulnerabili a campagne di compromissione sofisticate.

Vademecum per limitare i danni

Per contrastare questa minaccia emergente, l'Agenzia ha pubblicato un vademecum dettagliato con indicazioni pratiche per limitare i danni immediati e a lungo termine. La prima direttiva fondamentale è quella di aggiornare, segregare o disconnettere nel minor tempo possibile tutti i sistemi esposti che non sono ancora protetti dall'ultima versione disponibile del software. La segregazione delle reti compromesse o vulnerabili è considerata una misura urgente per impedire la propagazione laterale degli attacchi all'interno degli ambienti aziendali.

Il documento sottolinea anche l'importanza di proteggere le interfacce di gestione, assicurando che siano accessibili al pubblico solo i servizi strettamente indispensabili. È inoltre cruciale proteggere identità e credenziali digitali, riducendo la superficie di attacco e verificando con continuità le vulnerabilità e le configurazioni di applicazioni e infrastrutture. Queste verifiche costanti permettono di identificare precocemente eventuali anomalie prima che possano essere sfruttate da attori malevoli.

Misure specifiche di protezione

Per proteggere le funzionalità applicative, si consiglia di applicare limiti rigorosi alla frequenza delle richieste e ai volumi delle operazioni, specialmente per attività sensibili come esportazioni massive di dati, modifiche ai privilegi di accesso e variazioni delle configurazioni di sistema. Queste restrizioni aiutano a mitigare il rischio di abuso da parte di agenti autonomi che tentano di sfruttare vulnerabilità a velocità superiori alle normali attività umane.

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In ultimo, il sistema di rilevamento delle anomalie di comportamento diventa una componente vitale della difesa digitale. Monitorando i comportamenti insoliti nei flussi di lavoro e nelle operazioni di sistema, le organizzazioni possono identificare tempestivamente l'uso improprio di strumenti IA agentica o tentativi di intrusione, attivando risposte immediate prima che le azioni autonome causino danni irreparabili alle infrastrutture critiche nazionali.