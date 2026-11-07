Cyndi Lauper, Goonies e il mito dell'abbastanza buono

L'analisi della hit degli anni Ottanta legata ai Goonies rivela il significato culturale di 'Good Enough' e il rapporto complesso tra la star e il brano.

Una riscoperta recente di un vecchio disco di Cyndi Lauper ha portato alla luce una traccia che racconta non solo la carriera della popstar, ma l'intera atmosfera degli anni Ottanta. Su un lato dell'45 giri si trova una canzone pop creata per un film di Hollywood, sull'altro un rockabilly intitolato "Che sballo". Quest'ultimo fu inciso nel 2003, ma ormai era diventata una curiosità laterale nella carriera della cantante.

Il legame con il film di Richard Donner

La canzone sul lato A è legata a un film d'avventura del 1985 diretto da Richard Donner e prodotto da Steven Spielberg. Il brano arrivò a lambire la Top 10 statunitense, un risultato discreto per un'artista già abituata ai vertici delle classiche da almeno due anni. Mentre il film iniziava la sua strana vita di oggetto di culto, la canzone scivolava ai margini del repertorio della sua interprete, finendo quasi dimenticata.

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La filosofia dell'abbastanza buono

Quel piccolo disco dimenticato racconta molto di Cyndi Lauper e degli anni in cui le generazioni millennial e post-millennial hanno ricostruito e reinventato il passato. A metà degli anni Ottanta, Lauper sembrava fatta apposta per accompagnare una banda di ragazzini un po' strani e fuori posto. La sua personalità in bilico tra comico e malinconico conservava qualcosa di popolare e sfrontato, con un look rattoppato pensato per l'estetica frenetica della prima era di MTV.

Un successo commerciale controverso

Per legare indissolubilmente la canzone al film, fu creato un video costosissimo che causò grande irritazione all'autrice. La canzone non raccontava l'avventura dei Goonies, ma parlava di rapporti complicati e aspettative difficili da conciliare con la vita reale. Il ritornello cercava un accordo possibile: quello che va abbastanza bene per te va abbastanza bene anche per me. È buffo come certe espressioni tornino a galla nei decenni con significati diversi.

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Dal cinema alla rivoluzione tecnologica

Come i Goonies sono riemersi nell'immaginario collettivo, l'espressione sarebbe diventata una formula tecnologica. Nel 2009 la rivista Wired descriveva la rivoluzione dell'abbastanza buono: mp3, chiamate Skype e video compressi spesso interrotti dal buffering. Una qualità imperfetta, compensata dalla comodità, dal basso costo e dalla portabilità. La voce di Lauper sembrava predire questa nuova era di accettazione dell'imperfezione.

Il video e l'eredità culturale

Il video era diviso in due puntate, dove Cyndi Lauper, più clownesca e svitata che mai, deve salvare la stazione di servizio della sua famiglia. Si infila in un'avventura sotterranea, tra pirati e trappole, incontrando i ragazzi dei Goonies e le Bangles. Nel video compare perfino il vero Steven Spielberg, che non sa come tirarla fuori dai guai. Miles Davis aveva riconosciuto il talento autoriale di Lauper, incidendo una sua canzone, ma il successo commerciale di questo brano specifico rimase un'eccezione amara.