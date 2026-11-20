Silvio D'Alema e Walter Veltroni presentano il libro al Tempio di Adriano. La sinistra italiana affronta il futuro con Elly Schlein, tra critiche e speranza per le nuove generazioni.

Una rimpatriata storica si è svolta nel cuore di Roma, presso il Tempio di Adriano, dove il primo segretario del Partito Democratico, Silvio D'Alema, ha presentato il suo nuovo libro. Accanto a lui c'era Walter Veltroni, entrambi figure chiave degli anni ruggenti del dalemismo e del veltronismo, due generazioni che hanno dominato la sinistra italiana portandola fino a Palazzo Chigi. La presenza della segretaria del Pd, Elly Schlein, ha completato il terzetto, trasformando l'evento in un momento di confronto diretto tra il passato e il presente del Partito Democratico.

La nostalgia del futuro e le radici storiche

Il volume di D'Alema racconta la storia del Partito Comunista Italiano intrecciata ad aneddoti personali, un percorso che l'autore definisce necessario per comunicare qualcosa alle nuove generazioni. Non mancano le battute ironiche su momenti passati, come la fondazione dell'Ufficio Riparazione Cazzate Altrui (Urca), un'istituzione che D'Alema e Veltroni ricordano con affetto ma che ammettono non funzionasse nemmeno ai loro tempi. Questo tono leggero serve a stemperare la tensione di un racconto che, nelle sue parti successive, affronta vicende più recenti e ferite ancora fresche, dalla svolta dell'Ulivo fino alla sconfitta referendaria del 2016.

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Il giudizio sugli ideologi e la destrutturazione politica

During his speech, D'Alema offered a sharp analysis of the current political landscape, asserting that only the left has declared the ideologies of the 1900s finished. He defined this move as a unilateral disarmament, contrasting it with the right, which is rediscovering an ideology tied to nationalism, land, and blood. D'Alema warned that revanchism is the cultural broth of fascism and nazism, calling for a reconstruction of a deconstructed politics that naturally belongs to the right. In his view, left-wing politics requires community, participation, and sharing, elements that are currently missing and making even leaders weaker.

La critica alla formazione e il ruolo di Schlein

Una delle parti più significative dell'intervento è stata l'autocritica di D'Alema, che ha ammesso di non aver dedicato sufficiente cura alla formazione della generazione successiva. Questo riconoscimento è arrivato proprio davanti a Elly Schlein, la segretaria quarantenne che ha ascoltato e annuito, cogliendo le critiche velate ma fingendo di apprezzare il riconoscimento della sua leadership. D'Alema ha sottolineato che le persone, in un momento così drammatico, non chiedono solo di affrontare temi come la scuola o la sanità, ma quale visione del futuro si propone. Il compito attuale è provare a parlare ai bisogni delle persone e costruire una controffensiva democratica all'offensiva nazionalista.

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Il tramonto di un'era e il futuro del Pd

Walter Veltroni ha descritto la comunità politica di un tempo come un luogo dove si potevano avere opinioni radicalmente diverse pur rispettandosi e volendosi bene. Questa nostalgia dei grandi partiti di massa è stata un tema ricorrente, con D'Alema che ha ricordato come l'esperienza passata debba incoraggiare la sinistra di oggi a trovare un orizzonte di cambiamento. L'ex premier ha anche riflettuto sul perché non sia più il suo tempo di essere il federatore del campo largo, definendo come questo spazio appartenga ora a Schlein. Lui può solo raccontare com'era essere comunisti, lasciando il futuro nelle mani di una nuova generazione.

L'evento al Tempio di Adriano ha visto in prima fila personaggi storici come l'ex tesoriere dei Ds Ugo Sposetti e l'ex ministra Livia Turco, testimoni di un'epoca che sembra aver lasciato il segno. La speranza di D'Alema è che il suo libro susciti una nostalgia del futuro, incoraggiando la sinistra a non disperdersi. La sfida è clara: ricostruire una politica di comunità e partecipazione, evitando le trappole del nazionalismo e del revanscismo. È un compito difficile, ma necessario per chi vuole continuare a fare politica nella sinistra italiana.