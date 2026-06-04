D'Amico lascia l'Atalanta, arriva alla Roma come nuovo direttore sportivo

Il diesse di Atalanta, Gianluca D'Amico, sta per lasciare Bergamo per trasferirsi al Fulvio Bernardini, la sede della Roma, dove sarà il nuovo direttore sportivo. La sua arrivata è considerata fondamentale per il futuro della squadra.

Il diesse di Atalanta , Gianluca D'Amico, sta per lasciare Bergamo per trasferirsi al Fulvio Bernardini, la sede della Roma , dove sarà il nuovo direttore sportivo .

La sua arrivata è considerata fondamentale per il futuro della squadra. D'Amico e il tecnico della Roma, Gian Piero Gasperini, hanno costruito una squadra vincente insieme all'Atalanta e la loro collaborazione è considerata essenziale per il successo della nuova Roma. L'arrivo di D'Amico sbloccherà altri dossier in corso, tra cui la permanenza di due giocatori considerati pilastri del nuovo progetto giallorosso. La Roma sta completando un tassello importante per dare forma alla nuova era





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