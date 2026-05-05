Da bambino lo sognava, ora è il 'Ciccio influencer': la storia di Sandro Nigro

Sandro Nigro, 45 anni, ha trasformato la sua passione per Cicciobello in una carriera di successo, restaurando bambolotti e creando una comunità di appassionati. Una storia di riscatto e di amore per un simbolo dell'infanzia.

Sandro Nigro , un uomo di 45 anni originario di Concorezzo, ha trasformato una profonda nostalgia infantile in una carriera inaspettata e di successo. La sua storia è quella di un desiderio mai appagato, di un'infanzia segnata dalla solitudine e di un ritrovato equilibrio attraverso la passione per un oggetto simbolo: Cicciobello .

Fin da piccolo, Sandro ha desiderato ardentemente un Cicciobello, in particolare il modello “Angelo negro” della Sebino. Tuttavia, questo desiderio non è mai stato esaudito, ricevendo in regalo bambolotti diversi, pur amati, ma non capaci di colmare quella mancanza. Questa frustrazione infantile, unita a una scoliosi congenita che lo costringeva a rimanere in casa, ha contribuito a creare un senso di isolamento e a rendere i bambolotti i suoi unici compagni di gioco.

La sua infanzia è stata quindi caratterizzata da un mondo immaginario in cui Cicciobello rappresentava un simbolo di affetto e di normalità che gli era stato negato. La vita di Sandro ha preso una svolta significativa quando, all'età di 27 anni, ha fatto coming out, trovandosi ad affrontare il rifiuto dei suoi genitori e un conseguente allontanamento dalla famiglia.

Questo evento doloroso ha accentuato il suo senso di solitudine e la necessità di trovare un modo per ricostruire la propria identità e il proprio benessere emotivo. Anni dopo, nel 2024, la sua vita è cambiata in modo inaspettato grazie a un post sui social media: era in vendita proprio il Cicciobello che tanto aveva desiderato da bambino.

Nonostante le pessime condizioni del bambolotto, Sandro ha deciso di acquistarlo, dando inizio a un percorso di riscatto e di scoperta di sé. L'acquisto ha scatenato in lui una passione per il restauro, imparando l'arte di riportare in vita questi oggetti carichi di ricordi e di affetto. Il riavvicinamento alla sorella, a seguito di una malattia, ha rappresentato un ulteriore passo verso la guarigione emotiva, mentre il rapporto con i genitori rimane ancora complicato.

La sua relazione con Rodolfo, il suo compagno dal 2010, è un pilastro fondamentale della sua vita, offrendogli amore, sostegno e stabilità. Oggi Sandro è diventato un vero e proprio 'Ciccio influencer', un punto di riferimento per una comunità di appassionati di Cicciobello. La sua abilità nel restauro, appresa attraverso tutorial online, gli permette di riportare in vita circa 10-15 bambolotti al mese, ricevendo continue richieste e inviti ai mercatini vintage.

Il suo lavoro non è solo un'attività professionale, ma anche un modo per connettersi con le emozioni e le storie legate a questi oggetti. Spesso, durante i restauri, Sandro scopre ricordi commoventi, come quello della signora che gli ha affidato il suo Cicciobello con 3 mila lire cucite nel body, un ricordo prezioso della sorella scomparsa.

Queste esperienze rafforzano il suo desiderio di creare una 'Ciccio clinic', uno spazio dedicato al restauro e all'esposizione della sua collezione, e di istituire un “Cicciobello Day” per celebrare la passione per questi iconici bambolotti. La sua storia è una testimonianza di come un desiderio infantile, a lungo rimasto inespresso, possa trasformarsi in una fonte di gioia, di realizzazione personale e di connessione con gli altri.

Sandro ha trovato nel restauro di Cicciobello un modo per guarire le ferite del passato, per esprimere la propria creatività e per condividere la propria passione con una comunità di persone che condividono il suo stesso amore per questi oggetti senza tempo





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