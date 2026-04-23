Da Direttore a Ristoratore: la Vita di Matteo in Australia

La storia di Matteo, un italiano che ha lasciato l'Italia tredici anni fa per l'Australia, trasformando la sua vita da direttore a ristoratore e imprenditore di successo.

Matteo è partito per l' Australia tredici anni fa con un biglietto di ritorno e duemila euro in banca, con l'intenzione di studiare inglese e lavorare part-time.

La sua esperienza è stata tutt'altro che quella pianificata: da una posizione di responsabilità in Italia, si è ritrovato a fare il lavapiatti. Dopo tre mesi, però, il ristorante gli ha offerto un lavoro stabile, presentandogli un bivio: tornare in Italia, dove lo aspettavano, o rimanere e ricominciare da zero. Ha scelto di rischiare, lasciando tutto alle spalle.

Nel 2013, pagava 220 dollari a settimana per una stanza, guadagnando circa 600 dollari settimanali (400 netti dopo l'affitto) con un lavoro da 30 ore a 18 dollari l'ora. Oggi, la stessa stanza costa 300 dollari, ma la sua tariffa oraria è salita a 30-35 dollari. Nel 2016-17 ha ottenuto la residenza permanente, iniziando a risparmiare. Con la residenza, ha fondato il suo primo business, un tour operator chiamato “Toscany Untouched”, portando turisti australiani e americani alla scoperta della Toscana.

Durante la pandemia, il suo business si è fermato, ma il governo australiano gli ha fornito un sussidio di 25.000 dollari e 700 dollari a settimana fino a quando non ha trovato un'altra occupazione. Matteo ha lavorato come ingegnere a Parigi, apprezzando la qualità della vita e il welfare aziendale, in contrasto con l'ambiente lavorativo milanese.

Tuttavia, non si accontentava di ricevere denaro senza fare nulla. Così, quasi per gioco, ha iniziato a preparare piatti italiani a casa, come lasagne, gnocchi, cantucci e crostate, consegnandoli tre volte a settimana. La sua pagina online è diventata rapidamente popolare, superando le sue aspettative. Con l'aiuto della moglie, conosciuta in Australia, ha ampliato il menu, includendo anche spaghetti con le polpette.

Ha notato che spesso i clienti avevano una percezione distorta della cucina italiana, considerando gli spaghetti con le polpette come un piatto tipico, mentre in realtà è un'interpretazione italo-americana. Cambiare questa percezione richiede tempo e pazienza. L'apertura dei suoi ristoranti è stata un'esperienza diversa rispetto a quella romana, dove aveva gestito un locale per un anno, affrontando difficoltà e ostilità. In Australia, ha trovato supporto e facilità burocratica, ottenendo i permessi necessari in un mese.

I costi dei professionisti sono elevati (200 dollari l'ora per un consulente, 500 per un avvocato), ma li utilizza raramente, grazie alla semplicità del sistema. La sanità australiana è efficiente, ma diversa da quella italiana: non esiste il medico di base e per un semplice raffreddore è necessario prenotare una visita con un medico sconosciuto. Una TAC può costare 450 dollari e una pulizia dei denti 200. Matteo sottolinea l'importanza di un'assicurazione sanitaria integrativa.

Ha un accordo con l'Italia che garantisce una copertura iniziale tramite Medicare, ma il modello sanitario australiano è distante da quello a cui era abituato. Consiglia a chiunque voglia intraprendere un percorso simile di non avere fretta, di iniziare con lavori umili, di accumulare esperienza e di comprendere la cultura locale. L'umiltà è fondamentale: un atteggiamento arrogante porterebbe al fallimento.

Matteo ha raggiunto obiettivi che in Italia gli sarebbero sembrati irraggiungibili, apprezzando il senso di aiuto reciproco e la qualità della vita in Australia. Oggi gestisce tre ristoranti, un tour operator e ha una bambina di tre anni. La sua scommessa, iniziata con un visto da studente e un biglietto di ritorno mai utilizzato, è stata vinta





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