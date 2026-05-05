Da Disney Club a Sanremo: il racconto di una voce iconica della televisione e della radio italiana

Un'intervista intima e riflessiva a una figura chiave dell'intrattenimento italiano, che ripercorre oltre venticinque anni di carriera tra televisione, radio e teatro, svelando aneddoti, scelte e passioni.

Conduttrice televisiva e radiofonica di spicco, vanta oltre venticinque anni di carriera nell'intrattenimento e nella narrazione musicale italiana. Il suo percorso è iniziato a diciannove anni su Rai 1 con Disney Club, per poi consacrarla come uno dei volti iconici di Mtv Italia nei primi anni Duemila, dove ha condotto programmi memorabili come TRL-Total Request Live, Hitlist Italia e numerosi speciali dedicati alla musica internazionale.

Parallelamente, ha costruito una solida presenza in radio, con programmi di approfondimento e racconto musicale come Rock and Roll Circus su Rai Radio 2 (dal 2014 al 2025) e 610, sempre sulla stessa emittente, in collaborazione con Lillo e Greg. Nel corso degli anni, ha affiancato alla conduzione un ruolo sempre più incentrato sulla narrazione, partecipando a eventi televisivi di grande risonanza come l’Eurovision Song Contest e il Dopofestival di Sanremo, oltre a una vasta gamma di altri programmi ed eventi dello spettacolo.

La sua carriera è caratterizzata da una continua evoluzione e trasformazione. Si interroga sulla necessità di aver cambiato ritmo e strategia per rimanere fedele a se stessa, sottolineando come la sua traiettoria sia stata in gran parte dettata dal caso piuttosto che da una pianificazione strategica. Inizia a raccontarsi con la stessa naturalezza e gentilezza che l'hanno contraddistinta nel corso degli anni, dalla televisione alla radio fino alla sua ultima sfida, il teatro.

Riconosce che il successo con Disney Club è arrivato quasi inaspettatamente, una vera e propria scuola di formazione. Il passaggio a Mtv è stato un'esperienza formativa che ha contribuito a definire un'identità generazionale, un periodo in cui la passione per la musica si è unita al lavoro. Riflette sui cambiamenti nella fruizione della musica e nel rapporto tra artisti e fan, evidenziando come l'epoca di Mtv fosse caratterizzata da un'ingenuità e una spontaneità che oggi sono difficili da ritrovare.

Ha sempre preferito ruoli che le permettessero di ascoltare e valorizzare gli altri, mettendo al servizio del racconto la sua capacità di creare un'atmosfera di empatia e comprensione. La radio, in particolare, le offre la possibilità di approfondire i contenuti e di raccontare la musica in modo più completo, come dimostra l'esperienza di Rock and Roll Circus con suo marito Pierluigi Ferrantini.

L'inaspettata chiusura di Rock and Roll Circus è stata una doccia fredda, un evento inatteso dopo tredici anni di successo. Nonostante ciò, mantiene una curiosità insaziabile verso la musica, sia quella del passato che quella del presente, anche quella che può sembrare più ostica. Ascolta i suoi figli, che le aprono nuove finestre sul mondo musicale, e riconosce l'importanza della musica come linguaggio di ribellione e di espressione per gli adolescenti.

La maternità le ha insegnato a ridefinire le priorità e a fare scelte consapevoli, anche a costo di rinunciare a opportunità lavorative. Ha imparato a spezzare la catena di eventi mondani e a concentrarsi su ciò che è veramente importante per lei e per la sua famiglia





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