Un'analisi su come l'opera di Jonathan Swift e il nuovo format televisivo Amazon rivelano la nostra piccolezza di fronte alle enormi forze globali, dalla crisi economica alla complessità sociale del 2027.

Il tricentenario della pubblicazione de "I viaggi di Gulliver" di Jonathan Swift offre uno spunto cruciale per interpretare la complessità del mondo attuale. La rilettura dell'opera classica permette di mitigare la fastidiosa sensazione fisica di essere sempre fuori scala rispetto agli eventi che ci circondano. Noi siamo naturalmente identificati con i lillipuziani, ovvero la parte più piccola e vulnerabile della società. Il gigante di Swift, al contrario, incarna le enormi forze della finanza, delle guerre e della burocrazia, come i treni in ritardo.

La grazia e l'assenza di autocoscienza

Un'altra lettura essenziale per comprendere questa dinamica è il saggio del poeta tedesco Heinrich von Kleist. Secondo la sua analisi filosofica, la grazia, intesa come assenza di gravità mentale, appartiene solo a chi è privo di autocoscienza. Questa condizione è paragonabile a quella dei pupi di legno o, in alternativa, a chi possiede una coscienza infinita. Questa prospettiva teorica aiuta a decodificare il rapporto di potere asimmetrico tra gli individui e le istituzioni che li governano.

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Amazon: un gioco di squadra per il 2027

Per misurare le forze che ci sovrastano, mentre noi siamo troppo piccoli per governarle direttamente, potrebbe essere ancora più utile guardare ad Amazon. Il gioco, previsto per il 2027, prevede che i concorrenti tra i nove e i dodici anni saranno "rimpiccioliti" fino a cinque centimetri d'altezza. Saranno catapultati in una casa dove tutto è enorme, creando scenari surreali come docce di ketchup e pozzanghere grandi come laghi.

Ostacoli giganti e necessità del contrappeso

In questa simulazione, i partecipanti scaleranno i tavoli da cucina e affronteranno attaccapanni simili a grattacieli. Planeranno inoltre su ampie praterie di cuscini, in un ambiente che replica le sfide della vita reale in scala ridotta. Non gareggeranno da soli, ma in squadra con fratelli e amici. Per superare ostacoli giganti serve un contrappeso, qualcuno che ti tiri su mentre il vuoto sotto si trasforma in un abisso.

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Lezioni di sopravvivenza e nuove barricate

La speranza è che lo show offra ai bambini una palestra per orientarsi verso nuove, gioiose barricate. L'obiettivo è istruirli in quell'arte dei fili sottilissimi, di cui erano maestri i colleghi lillipuziani. Questa abilità è indispensabile per imbracare i Gulliver moderni, ovvero le strutture di potere che dominano il panorama globale. Il format televisivo diventa così una metafora pratica della resilienza collettiva.

La società delle lettere e la partecipazione attiva

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