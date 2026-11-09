Da ingegnere a gestrice di bar: Michelle Yeung lascia 250mila dollari per il matcha

Michelle Yeung ha lasciato un impiego da 250mila dollari a San Francisco per aprire Matcha House. La sua storia sulla ricerca di senso e il successo dell'attività.

Michelle Yeung, una donna di 29 anni originaria di San Francisco, ha intrapreso un radicale cambiamento professionale abbandando un ruolo come ingegnere informatico per dedicarsi alla gestione di Matcha House, un locale specializzato nel tè verde matcha. Questa decisione drastica ha portato la giovane imprenditrice a rinunciare a uno stipendio annuo di 250mila dollari, equivalente a poco più di 220mila euro, scegliendo invece una vita basata sulla ricerca di uno scopo personale e di un significato più profondo nell'esistenza quotidiana.

Il percorso di rinuncia e risparmio

La decisione di lasciare il lavoro fisso non è nata all'improvviso, ma è il frutto di un lungo periodo di preparazione finanziaria e di riflessione esistenziale. Yeung ha iniziato a risparmiare sistematicamente nel 2023, riducendo drasticamente le spese per i servizi di trasporto, gli abbonamenti a piattaforme di streaming e i viaggi. L'obiettivo era creare un cuscinetto di sicurezza che le permettesse di lasciare definitivamente il settore tecnologico senza compromettere il proprio futuro economico. Questa strategia di austerità le ha permesso di accumulare oltre 200mila dollari di risparmi.

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La consapevolezza della necessità di cambiare vita si è consolidata nell'estate del 2024, quando Yeung, mentre consumava del matcha con degli amici nella zona di Manhattan, si è resa conto dell'assenza di buoni locali dove bere questa tipologia di tè a New York. Essendo abituata a preparare il matcha in casa da diversi anni, si è posta una domanda cruciale: perché la sua versione fosse superiore a quelle disponibili in commercio. Questa curiosità ha innescato un viaggio di studio che l'ha portata in Giappone nell'autunno del 2024 per approfondire le tecniche di approvvigionamento e preparazione del tè.

Transizione tra tecnologia e ristorazione

Prima di chiudere definitivamente la parentesi nel mondo della tecnologia, Yeung ha attraversato una fase di transizione intensa. Tornata a New York, ha combinato il lavoro come addetta all'apertura presso Starbucks, dalle 5 alle 10 del mattino, con le riunioni di software engineering nel tardo mattino. Questa doppia attività le ha permesso di mantenere uno stile di vita minimo mentre costruiva le competenze necessarie per la nuova avventura imprenditoriale, descrivendo l'esperienza fisica come una divertente missione personale dopo anni trascorsi seduti davanti a un computer.

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Alle prime ore dell'inizio del 2025, Yeung si è sentita pronta a dare le dimissioni dal suo impiego stabile. I risparmi, inizialmente destinati all'acquisto di una casa o a un corso di laurea specialistica, sono stati devoluti all'apertura del locale. La fase di allestimento non è stata esente da difficoltà, con numerosi ritardi e intoppi operativi. Un momento critico si è verificato la notte prima dell'inaugurazione, quando un'allagamento ha danneggiato il locale. Grazie all'aiuto determinante degli amici, che hanno montato i mobili e asciugato i danni, il progetto è andato avanti senza fermarsi.

L'apertura di Matcha House e gli impatti economici

Oggi Michelle Yeung gestisce con successo Matcha House, situata nel Lower East Side di Manhattan, un'attività aperta a luglio 2025 specializzata esclusivamente nel tè matcha. La riduzione del reddito è significativa: la giovane prevede di incassare circa 33mila dollari nel 2026, segnando un calo dello stipendio dell'87 per cento rispetto al suo precedente ruolo. Nonostante la diminuzione economica, Yeung non si pente della scelta, affermando che tutta la sua vita è diventata lavoro e che non rimpiange il percorso intrapreso.

Le prime settimane di attività sono state caratterizzate da un impegno intenso, con Yeung che lavorava spesso 12 ore al giorno e preparava personalmente ogni singola bevanda. Ben presto, però, ha realizzato che un tale ritmo non era sostenibile nel lungo termine. Un fratello l'ha aiutata per diverse settimane, permettendole di strutturare gradualmente l'organizzazione del personale. Attualmente, il locale impiega dieci dipendenti part-time per gestire le operazioni quotidiane.

Strategia operativa e visione futura

La gestione attuale di Matcha House adotta una strategia mirata a semplificare le operazioni e contenere i costi. Il menu offre un numero limitato di bevande a base di matcha, una scelta deliberata per alleggerire il carico lavorativo del personale e mantenere i costi di magazzino relativamente bassi. Questo approccio permette di garantire la qualità del prodotto senza sovraccaricare la struttura, riflettendo la filosofia di Yeung di un'attività gestita con parsimonia e attenzione ai dettagli.

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La storia di Michelle Yeung è anche il racconto di una resilienza familiare nata da condizioni economiche difficili. Durante la sua infanzia a San Francisco, ha vissuto in un monolocale seminterrato a Chinatown con la madre e i due fratelli, dopo che il padre li ha abbandonati quando lei aveva 12 anni. Sua madre ha aperto un asilo nido in casa per sostenere la famiglia, creando un ambiente in cui la stabilità finanziaria è sempre stata l'obiettivo finale. Questa educazione alla parsimonia e la consapevolezza della povertà hanno plasmato la sua determinazione a raggiungere l'indipendenza economica, anche se ha poi scelto di reinventare il significato di successo per se stessa.