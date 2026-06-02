Da madre in lotta a scienziata: la rivoluzione del "patient‑partner" al Veeva R&D Summit

Danielle Drachmann, madre di due bambini affetti da ipoglicemia chetotica idiopatica, ha raccontato al Veeva R&D and Quality Summit Europe di Copenaghen come la sua esperienza personale abbia portato alla creazione di Ketotic Hypoglycemia International, una rete globale di oltre 3.000 famiglie. Il suo percorso ha trasformato il concetto di "patient centricity" in "patient‑partner", dimostrando che i pazienti possono diventare co‑creatori della ricerca scientifica, influenzando priorità, protocolli e risultati negli studi clinici, soprattutto nelle malattie rare.

Al Veeva R&D and Quality Summit Europe, La manifestazione si è svolta al Bella Center di Copenaghen davanti a più di duemila partecipanti, ma non è stata una tipica presentazione su Intelligenza Artificiale o automazione dei trial clinici.

Il momento più intenso è stato l'intervento di Danielle Drachmann, fondatrice di Ketotic Hypoglycemia International, ricercatrice e attivista, madre di due bambini affetti da una rara patologia metabolica. La sua testimonianza ha evidenziato una trasformazione profonda: il paziente non è più solo il destinatario della ricerca clinica, ma diventa un protagonista attivo nella produzione di conoscenza scientifica.

"Ho dovuto imparare la scienza per salvare i miei figli", ha dichiarato dal podio, illustrando il percorso che l'ha portata a creare un vero e proprio movimento di citizen science. Nel 2014, la giovane Drachmann, allora studentessa di educazione dell'infanzia, ha dato alla luce il suo primo figlio, Noah. Ben presto sono emersi segnali allarmanti: la glicemia del neonato era fuori norma, ma le richieste di approfondimento venivano respinte.

Bisogna attendere quattordici volte prima che venga effettuato il test, quando ormai il piccolo è già in coma per ipoglicemia. Nonostante la sopravvivenza, la famiglia vive anni di collassi improvvisi senza una spiegazione chiara, fino a quando non viene diagnosticata l'ipoglicemia chetotica idiopatica (IKH), una malattia rara che può provocare convulsioni, danni neurologici permanenti e, nei casi più gravi, la morte. Anche la seconda figlia, Savannah, sviluppa la stessa condizione.

Il vero shock per Danielle è arrivato quando ha scoperto di essere affetta anch'essa, diventando il primo caso adulto documentato di una patologia considerata esclusivamente pediatrica. Di fronte a un vuoto di conoscenze, ha deciso di non attendere più risposte da altri: "Ho capito che dovevamo trovare noi le soluzioni". Così, nel 2020, nasce Ketotic Hypoglycemia International (KHI), che in pochi anni è riuscita a riunire oltre 3.000 famiglie in 89 Paesi.

L'obiettivo iniziale era raccogliere dati e mettere in contatto persone isolate dalla malattia, creando un vero "puzzle" collettivo. Danielle, pur non avendo un background accademico, è diventata autrice di pubblicazioni scientifiche, collaborando con ricercatori, clinici e contribuendo alla progettazione di studi e alla generazione di nuove evidenze.

Grazie alla condivisione massiva di dati, la comunità è riuscita a individuare correlazioni ancora inesplorate dalla letteratura tradizionale: "Quando migliaia di persone condividono storie personali, emergono schemi che nessun singolo centro clinico potrebbe vedere". Questo caso esemplifica la transizione dell'intera industria farmaceutica da una semplice "patient centricity" - progettare per i pazienti - a un modello di "patient‑partner".

Nella nuova visione, i pazienti contribuiscono fin dall'inizio a definire le priorità di ricerca, a progettare protocolli, a scegliere gli endpoint e a individuare ostacoli che i team scientifici potrebbero non percepire. In ambito di malattie rare, dove le conoscenze sono scarse, tale approccio nasce quasi per necessità: i caregiver sanno cosa significhi vivere con la malattia, mentre gli scienziati forniscono la biologia.

La storia di Danielle Drachmann dimostra come l'attivismo, la condivisione di dati e la collaborazione tra pazienti e scienziati possano trasformare l'intero processo di innovazione farmaceutica, rendendo i pazienti veri co‑creatori della ricerca e non solo soggetti di sperimentazione





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