Da meme a impero digitale: la startup di Edoardo Scotti con l'AI trasforma Gerry Scotti in icona virale

Il figlio del celebre conduttore racconta come i creatori dei meme su Gerry Scotti sono diventati soci di una società che produce contenuti audiovisivi tramite intelligenza artificiale, dopo il successo dell'album natalizio con la voce clonata del presentatore.

Il successo di Gerry Scotti nel mondo dei meme e dell'intelligenza artificiale non è frutto del caso ma di una strategia ben precisa ideata e gestita da suo figlio Edoardo.

Tutto ha inizio nel 2022 quando due giovani catanesi, Enrico Conte e Giovanni Nicolosi, creano la pagina Instagram Thousand Gerry, dedicata a meme sul celebre conduttore. Inizialmente un gioco, la pagina attira l'attenzione dello stesso Gerry Scotti, che incarica Edoardo di incontrare i due creatori. Temendo una causa legale, i ragazzi vengono invece sorpresi dalla decisione del conduttore di sostenere e ampliare il progetto.

La svolta decisiva arriva nel 2023 con la realizzazione, mediante intelligenza artificiale, di un album di canzoni natalizie con la voce clonata di Gerry Scotti. Il disco, realizzato in soli dieci giorni, ottiene oltre dieci milioni di stream e visualizzazioni su Spotify e YouTube, catturando l'interesse di major come Warner Music Italia. Sulla scia di questo successo, Edoardo Scotti fonda la startup Thousand Dreams, una società che produce contenuti audiovisivi per brand, media e progetti editoriali sfruttando le potenzialità dell'AI.

La società è partecipata al settanta percento da Edoardo e al trenta percento da Conte e Nicolosi, una scelta dettata dal desiderio di riconoscere il valore originale dell'idea. Edoardo spiega che la filosofia di fondo è stata quella di rendere i due creatori soci perché partecipare alla scommessa imprenditoriale li motiva a un lavoro diverso, in cui sono direttamente coinvolti nel rischio e nel successo.

Oggi Gerry Scotti è una vera e propria icona virale dell'era dell'intelligenza artificiale: grazie all'AI diventa cantante, chef, sportivo, personaggio da reality, generando contenuti che ottengono milioni di visualizzazioni. Il segreto del successo, secondo Edoardo, risiede nella specializzazione estrema del team, che si distingue da altre agenzie o studi di produzione per la professionalità e la competenza specifica nell'uso degli strumenti AI.

La trasformazione da semplice pagina satirica a una startup innovativa dimostra come un meme possa evolversi in un vero progetto imprenditoriale. Mentre Gerry continua a dominare gli ascolti televisivi, suo figlio Edoardo ha saputo renderlo una delle figure più popolari e sfruttate nel panorama digitale contemporaneo, unendo intrattenimento, tecnologia e imprenditorialità





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