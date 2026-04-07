Da Napoli a Londra: l'attore che ha trovato successo e stabilità conciliando cinema e lavoro

Un attore napoletano, trasferitosi a Londra, racconta la sua esperienza all'estero, dove ha trovato successo professionale e una migliore qualità di vita. La storia di un professionista che ha saputo conciliare la passione per il cinema con un lavoro stabile e ben remunerato, evidenziando le differenze tra il mondo del lavoro inglese e quello italiano e le ragioni che lo hanno portato a cercare nuove opportunità fuori dall'Italia.

Napoletano, classe 1981, è un attore professionista che nel 2018 ha fatto le valigie per la capitale inglese. Oggi, oltre a portare avanti la sua passione per il cinema, guadagna più di 60.000 sterline all'anno come autista. La sua storia è un esempio di come sia possibile conciliare diversi aspetti della vita e della carriera, trovando un equilibrio tra lavoro e ambizioni personali.

“Dopo la laurea in Psicologia e Criminologia ho iniziato un master, avevo bisogno di un lavoro che mi permettesse di gestire il mio tempo, guadagnare bene e continuare a coltivare la mia carriera di attore. E così ho fatto”, racconta, aggiungendo che il lavoro di autista gli ha offerto la flessibilità necessaria per partecipare a provini e progetti cinematografici. Ha partecipato a pubblicità, serie tv e di recente ha anche diretto un cortometraggio, ottenendo un finanziamento. L'esperienza nel mondo del cinema inglese, descritta come decisamente più meritocratica rispetto a quella italiana, gli ha permesso di ottenere riconoscimenti e opportunità che in Italia sarebbero state difficili da raggiungere. “Il mondo del cinema inglese è, a mio avviso, molto diverso da quello italiano. In Inghilterra c'è un approccio più professionale, dove si valuta il talento e non i favoritismi. Le persone sono più dirette, come ad esempio Samuel L. Jackson, ti spiegano anche i motivi per cui magari non sei stato preso. Non ti fanno perdere tempo. Qui mi hanno anche accordato un finanziamento per un progetto scritto e diretto da me. È questa la differenza: se hai qualcosa di valido vieni premiato e non perché sei amico dell’amico”. In Italia, un provino per un importante film si trasformò in una brutta esperienza, con richieste inaccettabili. L'attore decise quindi di abbandonare l'ambiente e cercare nuove opportunità. “Dopo il provino mi è stato proposto di uscire per ‘una birra’ da chi si occupava di proporre gli attori. Io ho rifiutato – ricorda –. Dopo pochi mesi mi è stato detto che la persona presa per quel ruolo aveva ripreso il look che avevo scelto per quel provino. Ho pensato che se erano arrivati perfino a copiarmi forse era il caso di andarmene da quell’ambiente”. Anche la sua compagna ha trovato nel Regno Unito un ambiente lavorativo e di vita migliore. “L’abbiamo scelta, sia per la lingua, sia per la possibilità di continuare a lavorare anche nel campo cinematografico, senza contare la vicinanza con l’Italia”. La storia di questa coppia riflette le motivazioni di molti italiani che scelgono di trasferirsi all'estero per cercare maggiori opportunità di crescita professionale e personale. Un ingegnere in Austria, ad esempio, racconta di aver trovato colloqui di lavoro meno snervanti e un maggiore riconoscimento professionale rispetto all'Italia. Un'altra testimonianza arriva da Birmingham, dove una coppia ha trovato una sistemazione economica con cui pagare l'affitto di un appartamento. Entrambi hanno trovato lavoro e migliorato l'inglese, per poi trasferirsi a Londra. “Qui ho iniziato a prendere anche corsi di inglese, mentre lavoravo come portiere di notte, un lavoro che mi permetteva di continuare a fare provini di giorno”. L'attore ha sottolineato l'importanza della formazione nel Regno Unito, dove l'accesso al mondo del lavoro e alla recitazione è spesso legato a percorsi universitari riconosciuti. “Sono sempre stato interessato alla psicologia”. Da genitore lavoratore ha potuto anche accedere ad un prestito studentesco agevolato. “Quando termini gli studi, quando trovi lavoro, se guadagni oltre 27 mila pound ti decurtano il 9% dallo stipendio per ripagare il debito. Non devi dare anticipi o altro”. Nell’estate 2025 si laurea, arriva anche una seconda figlia. “A quel punto ho deciso di cambiare lavoro, mi serviva qualcosa con cui si potesse guadagnare di più ma poter gestire il proprio tempo per la famiglia, continuare a studiare, poter fare i provini o altri progetti cinematografici – spiega –. L’autista (ncc) è stata la scelta più logica”. L'attore, con una laurea e un master in corso, non esclude il ritorno in Italia, ma al momento la priorità è garantire un futuro sereno alle sue figlie, in un paese dove le opportunità siano concrete e non legate a favoritismi. “Ho lasciato gli studi in Italia per intraprendere la carriera di attore, voglio dimostrare alla mia famiglia che tutto è possibile se ci si mette impegno. La laurea l’ho presa anche per le mie figlie – spiega -. Il nostro paese? Torniamo ogni tanto a trovare i nonni. Ma non c’è futuro per noi. La mia compagna non vorrebbe tornare, io un pensiero su una meta stabile in futuro, meno pericolosa di Londra, lo sto facendo. Oggi i provini si fanno online, non ci sarebbero problemi. Per me la cosa più importante è dove possiamo costruire un’opportunità anche per le nostre figlie, ad oggi non è l’Italia”. Se sei un italiano o un'italiana che ha deciso di andare all'estero per lavoro o per cercare una migliore qualità di vita, segnala la tua storia a fattocervelli@gmail.co





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