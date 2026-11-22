La puntata di domenica 22 novembre vede Alessandro Matri, Chiara Francini, Barbara Foria, Stefano Accorsi e Vittoria Puccini nel programma di Francesca Fialdini.

La nota conduttrice Francesca Fialdini ha preparato un programma ricco di incontri significativi per la nuova puntata di "Da noi... a ruota libera". Questa trasmissione, in onda domenica 22 novembre alle ore 17.20, propone un viaggio attraverso diversi percorsi professionali e storie di vita interessanti.

Il primo ospite è Alessandro Matri, ex attaccante di grande rilievo che ha indossato le maglie di importanti club della Serie A. Il suo curriculum include passaggi dal Milan alla Fiorentina, dalla Lazio alla Juventus, dimostrando una carriera sportiva di alto livello nel calcio italiano.

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Dopo aver chiuso la sua attività agonistica, Matri si è avvicinato al mondo televisivo. Attualmente è tra i concorrenti del programma "Ballando con le Stelle", dove scende in pista insieme alla ballerina Giada Lini. Questa esperienza televisiva replica, in qualche modo, il percorso già compiuto dalla sua moglie Federica Nargi.

Un focus su teatro e scritture contemporanee

La puntata dedica spazio anche a Barbara Foria, attrice e comica che sta portando in tournée il suo spettacolo "Basta un filo di rossetto". Questo segmento offre l'occasione per parlare di teatro e comicità, esplorando le sfumature del genere attraverso l'esperienza diretta dell'artista.

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Segue l'incontro con Chiara Francini, attrice e scrittrice attualmente presente nel cast de "L'Elefante", in onda il sabato su Rai 3. La protagonista presenta il suo nuovo libro intitolato "La ferita e la ferocia. La violenza spiegata ai benpensanti", il suo primo saggio di produzione letteraria.

Questo lavoro affronta un tema delicato invitando il pubblico a interrogarsi sulle forme della violenza e sul modo in cui vengono comprese dalla società. L'opera rappresenta un tentativo significativo di esplorare dinamiche sociali complesse attraverso la narrazione saggistica.

Il cinema con il duo Accorsi Puccini

La conclusione del programma vede la presenza di Stefano Accorsi e Vittoria Puccini. Questa coppia torna a condividere il set ne "Il rumore delle cose nuove". Il film, diretto da Paolo Genovese e tratto dal suo omonimo romanzo, è arrivato nelle sale il 12 novembre, confermando la vitalità del cinema italiano contemporaneo.

I due attori racconteranno il loro lavoro sul nuovo lungometraggio e il loro incontro con una storia che tocca emozioni, relazioni e importanti scelte personali. La loro partecipazione chiude una puntata dedicata a talenti trasversali del panorama culturale nazionale.